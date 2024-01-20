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Трамп може бути саме тим, "що потрібно світу", але є умова - Джонсон

Анна Ярославська
20 січня 2024, 12:12
Борис Джонсон вважає, що світу потрібен лідер, чия готовність застосувати силу і явна непередбачуваність стане головним стримуючим фактором для ворогів Заходу.
Борис Джонсон, Дональд Трамп
Борис Джонсон підтримав Трампа в його прагненні повернутися в Білий дім / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа в якості наступного президента Сполучених Штатів. На думку Джонсона, Трамп може бути саме тим, "що потрібно світу", але лише в тому випадку, якщо ексглава Білого дому підтримає Україну у війні з Росією.

"Якщо він вчинить правильно та підтримає українців — а я вірю, що так і буде — президентство Трампа може стати великою перемогою для світу", - написав Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон вважає, що світу потрібен лідер, чия готовність застосувати силу і явна непередбачуваність стане головним стримуючим фактором для ворогів Заходу. Він є ентузіастом вільного ринку та капіталізму.

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Також колишній британський прем'єр написав, що Трамп був першим президентом США, який став на захист України, подарувавши їй ПТРК Javelin ще в 2018 році.

"Тому, що б вони зараз не говорили про Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він вже помітно допоміг зберегти вільною", — написав Джонсон.

"Тому всім моїм благородним друзям, які виступають проти Трампа, я кажу: заспокойтеся, хлопці", — додав Джонсон.

Як пише видання Politico, минулого року Джонсон почав свою лобістську діяльність за кордоном, приїхавши в американський штат Техас, щоб заручитися підтримкою для України серед провідних консервативних діячів США, включаючи політиків.

Тим часом в Європейському Союзі побоюються повернення Трампа в крісло президента США. Так, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що переобрання Трампа стане загрозою для Європи. Крім того, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Європа залишиться сама по собі в разі президентства Трампа.

Зазначимо, 45-й президент США Дональд Трамп зізнався, що шантажував європейських лідерів тим, що Сполучені Штати під його керівництвом не захищатимуть союзників по НАТО у разі російського нападу.

Заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні. Експрезидент США обіцяв покласти край війні, оскільки у нього "прекрасні стосунки" як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським.

Раньше Трамп запевняв, що може закінчити війну за 24 години. При цьому політик відмовився конкретизувати свої плани, заявивши, що не може розкрити всі свої "козирі".

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