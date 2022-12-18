Путін не здасться, скільки б бійців не померли: NYT озвучило деталі зустрічі Наришкіна і директора ЦРУ

Диктатор Путін продовжуватиме спроби окупувати Україну, незважаючи на серйозні втрати серед російських військових, пише The New York Times.

NYT озвучило деталі зустрічі Наришкіна і директора ЦРУ / Колаж фото УНІАН

Керівник однієї з російських спецслужб - Служби зовнішньої розвідки РФ - Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін не рахується з втратами своєї армії в рамках війни проти України. Про це йдеться в статті The New York Times з посиланням на неназваних вашингтонських чиновників.

За їх словами, нібито Наришкін сказав Бернсу: "Росія ніколи не здасться, скільки б солдатів вона не втратила на полі бою".

Під час зустрічі в Туреччині в листопаді 2022 року вони намагалися відновити прямий особистий зв'язок між Білим домом і Кремлем, проте всі спроби виявилися марними.

Крім того, повідомляється, що Путін під час зустрічі з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом визнав − українців не так легко перемогти, як його раніше переконувало оточення.

Втрати Росії у війні проти України

Раніше то військовий експерт Олег Жданов повідомив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання NewYork Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

Пізніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив нові дані на тему - яких загальних втрат зазнали російські окупанти у війні в Україні.

За його словами, реальні втрати росіян у війні проти України близько 110 -120 тисяч.

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