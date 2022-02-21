"Говоріть прямо": глава розвідки РФ Наришкін "поплив" під натиском Путіна через "ЛДНР"

Путін перебив і кілька разів уточнював, що саме підтримує глава СЗР.
Президент Росії Володимир Путін змусив главу Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Наришкіна заявити про готовність визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік".
В ході засідання виступали всі учасники Радбезу РФ. У своїй промові Сергій Наришкін невпевнено висловився про можливість визнання Росією тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує глава СЗР.
"Ви пропонуєте почати переговорний процес (з Україною - ред.) або визнавати незалежність", - сказав Путін.
Наришкін кілька разів запинався і потім заявив, що виступає за визнання незалежності "ЛДНР".
"Я підтримаю пропозицію про визнання...", - почав говорити він, але Путін його перебив: "Підтримаю або підтримую, говоріть прямо".
Після цього Наришкін вже більш впевненим голосом сказав: "Підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської "народних республік" до складу Російської Федерації".
Путін його поправив, що Радбез РФ не обговорює включення до складу Росії "ЛДНР", а мова йде про визнання їх "незалежності".
"Так. Я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив після цього Наришкін.
Засідання Радбезу Росії
21 лютого президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки Росії. Засідання стосується загострення ситуації навколо України.
Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.
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