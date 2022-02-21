"Говоріть прямо": глава розвідки РФ Наришкін "поплив" під натиском Путіна через "ЛДНР"

Голова СЗР Сергій Наришкін / kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін змусив главу Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Наришкіна заявити про готовність визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік".

В ході засідання виступали всі учасники Радбезу РФ. У своїй промові Сергій Наришкін невпевнено висловився про можливість визнання Росією тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує глава СЗР.

"Ви пропонуєте почати переговорний процес (з Україною - ред.) або визнавати незалежність", - сказав Путін.

Наришкін кілька разів запинався і потім заявив, що виступає за визнання незалежності "ЛДНР".

Реклама

"Я підтримаю пропозицію про визнання...", - почав говорити він, але Путін його перебив: "Підтримаю або підтримую, говоріть прямо".

Після цього Наришкін вже більш впевненим голосом сказав: "Підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської "народних республік" до складу Російської Федерації".

Путін його поправив, що Радбез РФ не обговорює включення до складу Росії "ЛДНР", а мова йде про визнання їх "незалежності".

"Так. Я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив після цього Наришкін.

Засідання Радбезу Росії

21 лютого президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки Росії. Засідання стосується загострення ситуації навколо України.

Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

Читайте також: