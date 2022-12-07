"У Росії набагато більше": Жданов озвучив приблизні втрати в лавах ЗСУ

Олег Жданов підкреслив, що ЗСУ зазнають втрат, але не таких, як Російська Федерація.

Жданов озвучив приблизні втрати в лавах ЗСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Україна у війні проти Росії зазнає великих втрат, але не вбитими, а пораненими.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі зазначив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання NewYork Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Олег Жданов підкреслив, що ЗСУ зазнають втрат, але не таких, як Російська Федерація.

"Наші втрати набагато менші. За вбитими з початку війни Михайло Подоляк озвучив, що у нас близько 13 тисяч убитими в ході всієї війни. Важко сказати яке у нас співвідношення поранених і вбитих, але якщо брати за основу звичайну розрахункову одиницю, то співвідношення буде 1 до 3. Поранених має бути близько 30-40 тисяч", - заявив Жданов, уточнивши, що це приблизні втрати в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять 13 тисяч загиблих.

Також повідомлялося, що під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляєн.

Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.

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