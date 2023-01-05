Путін може влаштувати ядерні провокації: у ГУР розповіли, які території розглядає диктатор

У Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

Територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна / сайт Кремля, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін розглядає територію тимчасово окупованого Криму, а також Білорусь як майданчики для проведення ядерних провокацій.

Як зазначив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Freedom, з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - зазначив він.

Водночас Юсов наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

Ядерний шантаж з боку РФ

Як запевнив секретар РНБО Олексій Данілов, якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко повідомив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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