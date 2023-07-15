Валити Росію починають практично всі, навіть Ердоган від неї відвернувся - Світан

Як тільки розвалиться Російська імперія, питання війни відразу буде знято, тому що росіянам вже не буде потрібна Україна, впевнений Роман Світан.

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Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путінр / Колаж Главред, фото: скиншот , president.gov.ua

Найгірший сценарій розвитку війни - це війна до тих пір, поки Російська Федерація не розвалиться, вважає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан

В інтерв'ю Главреду він заявив, що війна закінчиться, коли Росія почне розвалюватися, коли росіянам Україна як така буде просто не потрібна, коли не стане імперських амбіцій. Україна потрібна Росії тільки для того, щоб збільшувати імперію, оскільки імперія не може залишатися статичною – вона обов'язково розширюється за рахунок сусідів, вважає експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія. відео дня

"Тому, як тільки розвалиться Російська імперія, питання війни відразу буде знято, тому що росіянам вже не буде потрібна Україна. Україна не буде потрібна ні Республіці Саха, ні Республіці Татарстан, ні Бурятській Народній Республіці (їй Байкалу вистачає, навіщо їй ще український Азов). Це питання вирішиться сам собою при розвалі РФ", - пояснив експерт.

Світан підкреслив - перше завдання України - розвалити Росію.

"А її зараз валити починають практично всі, вже навіть Ердоган від неї відвернувся. Думаю, розвал Росії буде, але це не станеться завтра – цей процес може зайняти роки. А після того, як РФ розвалиться, там будуть ще бігати всякі "пригожини", і від них доведеться захищати наші кордони. Це не означає, що трапиться захід цих людей на нашу територію, але кордон доведеться захищати, тисячу кілометрів кордону з республіками, на які розвалиться Росія", - підсумував експерт.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

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