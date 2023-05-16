Чутки про хворобу Лукашенка: Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБ

Тихановська зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії та не допустити втручання Росії".

https://glavred.net/world/sluhi-o-bolezni-lukashenko-tihanovskaya-prizvala-oppoziciyu-gotovitsya-na-sluchay-smerti-diktatora-rb-10470568.html Посилання скопійоване

Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка / Колаж: Головред, фото: Twitter Світлани Тихановської, kremlin.ru

На тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію", - написала Тихановська на своїй сторінці у Twitter.

Вона зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії та не допустити втручання Росії".

відео дня

"Нам потрібно, щоб міжнародне співтовариство було активним та швидким", - резюмувала лідерка білоруської опозиції.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

Вас може зацікавити: