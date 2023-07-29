Путін може відкрити другий фронт біля Польщі та Литви – військовий експерт

Вагнерівці не дарма рухаються по території Білорусі до Сувальського коридору. Вони можуть перевдягнутися у цивільних і влаштовувати провокації.

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Путін може відкрити другий фронт біля Польщі та Литви, вважає військовий експерт Сергій Кузан/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

Захід повинен оперативно відреагувати на те, що частина вагнерівців рухається по території Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО і відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та РБ.

Така тактика Росії не нова – вона нагадує події у тимчасово окупованому Криму. Російський диктатор Володимир Путін може відкрити другий фронт. Таку думку висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, пише 24 канал.

Те, чи зможе Путін відкрити другий фронт біля Польщі та Литви, залежатиме від рішучості дій західних партнерів, вважає військовий експерт. Він нагадав, що нинішня позиція США – не реагувати на провокації і не втручатися. І це яскраво видно по тому, що не було відповіді на залітання російських ракет на територію Польщі та інші випадки.

відео дня

Оскільки раніше Захід ніяк не реагував на провокації Росії, то російські окупанти можуть спробувати повторити свій кримський сценарій.

"Росіяни діятимуть так, як вони діяли в Криму. Як сказав Путін: "йтимуть мирні жителі, а за ними і ми". Тому перевдягатимуть вагнерівців. Якщо раніше вони намагалися дестабілізувати Польщу за допомогою іракських нелегалів, то тепер озброєні вагнерівці-"нелегали" пробуватимуть продавлювати систему оборони Польщі та Литви", – припустив Сергій Кузан.

Він додав, що в РФ є сили для того, щоб влаштувати подібні дестабілізаційні процеси. Тому чітка реакція Польщі та Литви, а також самого НАТО, зараз дуже важлива.

Вагнерівці в Білорусі

19 липня з’явилося відео, як голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вперше виступив в Білорусі. Він заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців. Ватажок вагнерівців сказав, що те, що зараз відбувається на фронті – це ганьба, у якій вагнерівці не будуть брати участі.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 29 липня заявив, що понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі зараз рухаються в бік Сувальського коридору. Польський прем’єр наголосив, що є ризик вчинення вагнерівцями гібридної атаки на Польщу.

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