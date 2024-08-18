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Путін може оголосити мобілізацію у РФ: військовий експерт назвав головну умову

Олексій Тесля
18 серпня 2024, 01:30
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Мобілізовані росіяни не вирішать усіх проблем диктатора РФ на фронті, вважає Роман Світан.
окупанти, Світан,
/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан прокоментував питання ймовірності нової хвилі мобілізації в РФ.

"Мобілізація передбачає примусовість. Ніхто не піде воювати без фінансової мотивації, тобто без додаткової економічної підтримки або соціальних пакетів", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас експерт вважає, що мобілізовані росіяни не вирішать усіх проблем диктатора РФ на фронті.

"У наступ із ними не підеш - ними можна тільки оборонятися. Але це тут же викличе гостре невдоволення всередині Росії. Тому я не думаю, що Путін на це піде. Він уже обпікся на такій самій біді у 2022 році", - говорить він.

Водночас співрозмовник не виключає, що диктатор Володимир Путін може піти на мобілізацію тільки в результаті серйозних провалів на лінії фронту, щоб стримати рухоме українське військо.

"Якщо виходити з наших сил і засобів, то стратегічних проривів не намічається. Цього року - точно. На початку наступного року - теж навряд чи. А отже, сумнівно, що Путін піде на мобілізацію у 2024 році. Якщо навіть у листопаді-грудні він запустить маховик мобілізації, то боєготовий особовий склад він отримає до весни", - уточнив він.

Світан додав, що Путін ухвалить рішення про мобілізацію тільки тоді, коли буде на 100% упевнений, що навесні почнеться серйозний контрнаступ української армії: "І тоді, щоб його зупинити, він може запустити цей негативний механізм мобілізації, щоб "м'ясо", тисяч 300-350, поставити, як демпфер, для наших військ, що наступають".

Дивіться відео - чат із Романом Світаном у Главреді:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що Росія оголосить нову хвилю мобілізації. Два роки тому агресор Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 тисяч осіб, що викликало серйозні хвилювання в її суспільстві, нагадали журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва в паніці готується оголосити нову мобілізацію. Масштаб російських втрат все більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових, повідомляла розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві також уточнювали, що загальна мобілізація може бути хіба що після президентських "виборів".

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мобілізація війна Росії та України Роман Світан
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