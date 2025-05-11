Путін може готувати заміну Герасимову: в АТЕШ дізналися про розборки у Кремлі

Головне:
- Герасимов наразі проходить військово-лікарську експертизу в Москві
- На місце Герасимова можуть призначити Теплинського або Мордвічева
Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов наразі проходить військово-лікарську експертизу в Москві, що вже викликало обговорення про можливу зміну керівництва в російському військовому командуванні.
За інформацією партизанського руху АТЕШ, відомості про проходження Герасимовим медичної комісії надійшли від кількох джерел у російському угрупованні військ "Дніпро".
Хоча офіційно експертиза може бути звичайною процедурою, в АТЕШ підкреслюють, що якщо її проходить такий ключовий фігурант, як Герасимов - головний військовий стратег війни проти України та близький соратник диктатора Володимира Путіна - це може свідчити про підготовку до змін у вищому командуванні.
За словами джерел, у колах офіцерів уже ведуться неофіційні розмови про можливих кандидатів на заміну Герасимову. Серед згадуваних фігур - командувач Повітряно-десантними військами генерал Теплинський і глава Центрального військового округу генерал Мордвічев.
Партизани уточнюють, що поки що ці дані не підтверджено, проте підкреслюють: у таких колах рідко поширюють чутки без підстав.
Раніше повідомлялося про те, що Путін може готувати заміну для Герасимова. Начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова можуть призначити винним у провалі російських військ.
Нагадаємо, раніше Герасимов вперше озвучив нові факти про участь КНДР у війні. Росія офіційно заявила про участь північнокорейських військових у війні проти України.
Більше новин:
- Підірвано цехи і склади: деталі прильотів по радіотехнічному заводу в РФ
- "Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню
- Будуть форсувати Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред