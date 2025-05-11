Путін може готувати заміну Герасимову: в АТЕШ дізналися про розборки у Кремлі

Відомості про проходження Герасимовим медичної комісії надійшли від кількох джерел.

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Валерія Герасимова можуть звільнити / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

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Герасимов наразі проходить військово-лікарську експертизу в Москві

На місце Герасимова можуть призначити Теплинського або Мордвічева

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов наразі проходить військово-лікарську експертизу в Москві, що вже викликало обговорення про можливу зміну керівництва в російському військовому командуванні.

За інформацією партизанського руху АТЕШ, відомості про проходження Герасимовим медичної комісії надійшли від кількох джерел у російському угрупованні військ "Дніпро".

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Хоча офіційно експертиза може бути звичайною процедурою, в АТЕШ підкреслюють, що якщо її проходить такий ключовий фігурант, як Герасимов - головний військовий стратег війни проти України та близький соратник диктатора Володимира Путіна - це може свідчити про підготовку до змін у вищому командуванні.

За словами джерел, у колах офіцерів уже ведуться неофіційні розмови про можливих кандидатів на заміну Герасимову. Серед згадуваних фігур - командувач Повітряно-десантними військами генерал Теплинський і глава Центрального військового округу генерал Мордвічев.

Партизани уточнюють, що поки що ці дані не підтверджено, проте підкреслюють: у таких колах рідко поширюють чутки без підстав.

Раніше повідомлялося про те, що Путін може готувати заміну для Герасимова. Начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова можуть призначити винним у провалі російських військ.

Нагадаємо, раніше Герасимов вперше озвучив нові факти про участь КНДР у війні. Росія офіційно заявила про участь північнокорейських військових у війні проти України.

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