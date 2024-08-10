'Він уже в Москві': Путін може готувати заміну для Герасимова - хто очолить Генштаб РФ

Екс-головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровікін може очолити Генштаб ЗС Росії після відставки Герасимова, вважає військовий експерт.

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Хто може очолити Генштаб ЗС Росії замість Валерія Герасимова / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова можуть призначити винним у провалі російських військ в районі Курська, адже за даними росЗМІ, він отримував повідомлення про підготовку наступу на цьому напрямку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, внаслідок цього військового провалу, Кремль може почати процес заміни начальника Генштабу ЗС Росії. Однак, Жданов наголошує, що наразі важко сказати, хто саме може замінити Валерія Герасимова.

"Усі "великі полководці" із зіркою героя Росії на грудях облажалися. Улюбленець Путіна серед усіх командувачів округів - Дворніков, який керував Південним військовим округом, облажався і був звільнений", - зазначив Жданов.

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Крім того, він зазначив, що улюблений генерал Путіна по Сирії Сергій Суровікін теж був звільнений після ряду провалів на українському фронті.

"Хоча кажуть, що Суровікіна відкликали із заслання в Сирії і він уже в Москві...", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Криза в Курську - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія перекинула підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення своїх військ на цьому напрямку, повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер".

Протягом трьох днів атак на Курську область, українські сили захопили більше території, ніж ЗСУ за весь контрнаступ 2023 року, зазначає The Telegraph. Очевидно, що цей наступ має три основні цілі.

Міноборони США вважають, що дії України в Курській області відповідають американській політиці, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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