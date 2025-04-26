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Не лише росіяни: Герасимов уперше озвучив нові факти про участь КНДР

Руслан Іваненко
26 квітня 2025, 15:22
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Росія офіційно заявила про участь північнокорейських військових у війні проти України.
Путин
Корейський слід у війні проти України / Коллаж: Главред, фото: Главред

Про головне:

  • Герасимов визнав участь військових КНДР у боях на Курщині
  • Росія заявила про "звільнення" Курської області від ЗСУ
  • Український Генштаб повідомляє про 30 боїв на Курщині за добу

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов у доповіді Володимиру Путіну заявив про участь військових КНДР у боях на території Курської області, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", — сказав Герасимов.

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Раніше офіційна Москва заперечувала участь північнокорейських військових у війні проти України, заявляючи лише про "посилення співпраці" з Пхеньяном.

Водночас інформацію про присутність бійців КНДР на боці Росії неодноразово підтверджували західні спецслужби та розвідка Південної Кореї. Також повідомлялося про взяття в полон двох північнокорейських військовослужбовців українськими силами.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Північна Корея, Інфографіка / Інфографіка: Главред

Герасимов також заявив, що російські війська нібито "повністю звільнили" Курську область від Збройних сил України. Водночас, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ за 25 квітня, на Курщині тривають бої — протягом доби відбулося 30 зіткнень.

Окремо начальник Генштабу Росії відзначив внесок військовослужбовців КНДР, підкресливши їхній "професіоналізм і злагодженість". До заяви приєдналася і речниця МЗС Росії Марія Захарова, зазначивши, що Росія "ніколи не забуде корейських друзів".

Військові КНДР у війні РФ і України - новини

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що на боці військ Росії вже воюють військові КНДР. Також північнокорейці використовуються і на території України.

Повідомлялося, що у військових РФ проблеми з північнокорейцями. Бойовики КНДР не могли вивчити елементарні команди на полі бою, а взаємодіяти з росіянами їм заважав мовний бар'єр.

У Пентагоні 19 грудня заявили, що в російсько-українській війні вибито вже декілька сотень північнокорейців. У військовому відомстві не уточнили, скільки поранених, а скільки - загиблих.

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Путін у КНДР - що слід знати

Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн.

У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну.

Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

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