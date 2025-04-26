Не лише росіяни: Герасимов уперше озвучив нові факти про участь КНДР

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов у доповіді Володимиру Путіну заявив про участь військових КНДР у боях на території Курської області, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.
"Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм", — сказав Герасимов.відео дня
Раніше офіційна Москва заперечувала участь північнокорейських військових у війні проти України, заявляючи лише про "посилення співпраці" з Пхеньяном.
Водночас інформацію про присутність бійців КНДР на боці Росії неодноразово підтверджували західні спецслужби та розвідка Південної Кореї. Також повідомлялося про взяття в полон двох північнокорейських військовослужбовців українськими силами.
Герасимов також заявив, що російські війська нібито "повністю звільнили" Курську область від Збройних сил України. Водночас, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ за 25 квітня, на Курщині тривають бої — протягом доби відбулося 30 зіткнень.
Окремо начальник Генштабу Росії відзначив внесок військовослужбовців КНДР, підкресливши їхній "професіоналізм і злагодженість". До заяви приєдналася і речниця МЗС Росії Марія Захарова, зазначивши, що Росія "ніколи не забуде корейських друзів".
Військові КНДР у війні РФ і України - новини
Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що на боці військ Росії вже воюють військові КНДР. Також північнокорейці використовуються і на території України.
Повідомлялося, що у військових РФ проблеми з північнокорейцями. Бойовики КНДР не могли вивчити елементарні команди на полі бою, а взаємодіяти з росіянами їм заважав мовний бар'єр.
У Пентагоні 19 грудня заявили, що в російсько-українській війні вибито вже декілька сотень північнокорейців. У військовому відомстві не уточнили, скільки поранених, а скільки - загиблих.
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