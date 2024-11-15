Путін видав розпорядження по Курщині: окупанти нависли над Суджею - Згурець

Ворог вже втретє намагається відбити території Курської області, проте наразі спроби марні.

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Наразі шансів на реалізацію розпорядження Путіна в армії РФ мало / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, pixabay

Головні тези Згурця:

Ворог активізувався на трьох ключових напрямках

Окупанти хочуть "перерізати" головну логістичну артерію ЗСУ

Наступ армії країни-агресора Росії у Курській області з метою повернення під контроль територій триває вже втретє. На цей раз противник намагається діяти на трьох основних напрямках.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, насамперед ворог хоче просунутися в районі Суджі.

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У спробах відбити захоплені українськими військовими території армія РФ вже втратила велику кількість живої сили, в результаті чого здобула певні успіхи у населеному пункті Погребки.

Ще один напрямок активізації окупантів - південний схід, де противник намагається переправитися через річку Псьол, щоб виникла загроза для Суджі. Справа в тому, що там знаходиться головна логістична артерія ЗСУ, навколо якої і тримається українська оборона.

"Найближчим часом ворог продовжить посилювати тиск на ці три напрямки. На цей момент на цьому напрямку сконцентровано майже 50 тисяч осіб противника. Інформації щодо знищених північнокорейців наразі немає", - додав Згурець.

Він наголосив, що Путін вже видав розпорядження про витіснення ЗСУ з Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Однак окупантам навряд чи вдасться це зробити, адже ЗСУ вже будують фортифікаційні споруди і підтримують забезпечення.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Наступ РФ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, попри тиск ворога, військові 36-ї окремої бригади морської піхоти успішно відбили напад росіян на Курщині. Українським бійцям вдалося оперативно виявити групу російських військових, що розпочали штурм українських позицій.

Раніше Главред писав, що за даними керівника Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрія Коваленка, Сили оборони України стабілізували ситуацію на фронті у Курській області РФ.

Напередодні повідомлялося, що армія РФ продовжує наступати на українські позиції - хоч і зазнає невдач. Ймовірно, причиною цього є те, що російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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