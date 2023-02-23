"Вони будуть перти з усіх сторін": генерал ЗСУ попередив, що РФ може знову піти у масштабний наступ

Україні такий наступ буде вигідний, наголошує Марченко. Адже під час атак російських окупантів їх буде простіше бити, ніж якби довелося наступати самим.

Генерал ЗСУ попередив, що РФ може знову піти у масштабний наступ/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть знову спробувати піти у масштабний наступ з усіх сторін. Проте для країни-агресорки РФ знову не вдасться добитися успіху.

Таку думку висловив генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, в інтерв’ю "НикВести". При цьому він зазначає, що Україні цей наступ буде вигідним, адже так буде простіше бити російських окупантів.

"Це моя особиста думка. Я сподіваюсь, що він все-таки буде. Не треба цього лякатися, це дуже добре, якщо він буде. Ви маєте розуміти, що є правила війни. Нам, припустимо, щоб підірвати їх з місць, де вони зайняли оборону, треба мати в три рази більше особового складу, техніки. У нас немає цих ресурсів. Тому, коли вони йдуть у наступ, і ми організовуємо контрнаступ, ми прирівнюємо наші сили і нам так легше з ними воювати", – зазначає Марченко.

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Він вважає, що окупанти можуть піти в атаку знову з різних напрямків, а не лише на сході нашої держави.

"Однозначно він (наступ – ред.) буде не лише на сході. Для того, щоб трохи розбавити наші сили, щоб ми не могли їх сконцентрувати саме на сході України. Вони будуть перти з усіх сторін", – каже генерал-майор.

Марченко висловив думку, що це може бути так, як окупанти робили на початку. Проте у загарбників уже закінчуються ресурси як в особовому складі, так і в техніці, тому їм буде важко це зробити.

РФ спробувала піти у наступ

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії вже почався. Він триває на низці напрямків, проте успіхів окупанти не мають. Основна мета російських окупантів полягає в тому, щоб до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, каже Буданов.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що з початку лютого російські окупанти почали новий наступ. Загарбники активізувалися за чотирма-п'ятьма напрямками, але їхні наступальні дії не носять стратегічного характеру.

У той же час ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука висловив думку, що російські окупанти вже пішли в наступ, але він незабаром почнеться не тільки на Донбасі. Удару варто очікувати з трьох напрямків.

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