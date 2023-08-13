Прикриваються цивільними кораблями: у ЗСУ розповіли про нову тактику флоту РФ

Окупанти створили загородження з цивільних суден, щоб захистити свій флот.

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РФ створила загородження з цивільних суден, щоб захистити свій флот/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Флот країни-агресорки Росії використовує нову тактику, щоб захиститися від ударів Збройних сил України. Російські загарбники створили загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту від атак.

Про це розповіла керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу". Вона зазначила, що загарбники навмисно збирають цивільні судна в одному місці.

"Ховаються (російські кораблі – ред.) поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", – повідомила Гуменюк.

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Вона додала: росіяни усвідомлюють, що удари по російських кораблях можуть повторитися.

Армія РФ втратила на Херсонщині за добу 24 одиниці техніки

Також Гуменюк розповіла, що російська окупаційна армія лише за минулу добу втратила на окупованій частині Херсонської області 70 загарбників і до 24 одиниць техніки. Зокрема, українські військові ліквідували 5 зенітних установок, серед яких ЗРК "Стріла", 4 великокаліберні гармати, 10 одиниць автобронетанкової техніки і 3 човни армії країни-агресорки Росії.

"Ми не спостерігаємо значного послаблення російського потенціалу, але бачимо постійні маневри підрозділами, а це завжди їх трохи послаблює. Завдяки нашій контрбатарейній боротьбі їх логістика послаблена. Поки що вони намагаються розв'язувати цю проблему так званим математичним маскуванням: кількість обстрілів намагаються тримати в межі 50-60, але снарядів прилітає значно менше", – зазначила Гуменюк.

Також вона розповіла, що окупанти використовують тактику відходу з населених пунктів Херсонщини з подальшим їхнім обстрілом. Загарбники відходять, а потім обстрілюють населений пункт, який залишили. Після цього вони повертаються туди і пояснюють місцевому населенню, нібито це воїни ЗСУ намагалися захопити цей населений пункт, але загарбники, мовляв, не дали їм цього зробити.

"Місцеві вже дуже добре орієнтуються і розуміють, що якщо росіяни відійшли, то треба іти в укриття, тому що будуть обстрілювати", – сказала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на 16-19 км і досягли "тактично значущого" прогресу у контрнаступі. Захисники України суттєво просунулися на двох основних напрямках і рухаються до Азовського моря. Це змусило РФ перекидати свої війська з інших напрямків.

Нагадаємо, ЗСУ вгатили по двох складах БК і скупченню окупантів в Олешках. Гучні вибухи не припинялися дуже довго, адже після влучання на складах боєкомплекту почалася детонація.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

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