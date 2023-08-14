ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

Українські сили провели наступальні операції та досягли успіху на заході Донецької - сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області.

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Поки що незрозуміло, чи повністю окупанти відійшли з Урожайного / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

У неділю, 13 серпня, сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту й просунулися вперед на заході Донецької - сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на кордоні Донецької та Запорізької областей). Однак 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Натомість вони заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного.

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Експерти ISW не можуть підтвердити, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

"Російські війська, ймовірно, поки утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", - йдеться у повідомленні інституту.

Ситуація на фронті - карти ISW / Фото: understandingwar.org

Контрнаступ ЗСУ

Ситуація в Україні залишається сприятливою для Києва попри обмежений прогрес, досягнутий у контрнаступі. Так вважають аналітики ISW Кароліна Хірд і Катерина Степаненко, Фредерік В. Каган з Американського інституту підприємництва. Вони назвали умови, за яких контрнаступ ЗСУ матиме успіх.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в глибокій обороні – ЗСУ перехопили ініціативу на фронті. Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна – понад 17 місяців повномасштабної війни".

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

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