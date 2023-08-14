УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

Анна Ярославська
14 серпня 2023, 07:20 оновлено 14 серпня, 07:24
63
Українські сили провели наступальні операції та досягли успіху на заході Донецької - сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області.
ЗСУ, війна в Україні
Поки що незрозуміло, чи повністю окупанти відійшли з Урожайного / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

У неділю, 13 серпня, сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту й просунулися вперед на заході Донецької - сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на кордоні Донецької та Запорізької областей). Однак 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Натомість вони заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного.

відео дня

Експерти ISW не можуть підтвердити, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

"Російські війська, ймовірно, поки утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", - йдеться у повідомленні інституту.

Ситуація на фронті - карти ISW
Ситуація на фронті - карти ISW / Фото: understandingwar.org

Контрнаступ ЗСУ

Ситуація в Україні залишається сприятливою для Києва попри обмежений прогрес, досягнутий у контрнаступі. Так вважають аналітики ISW Кароліна Хірд і Катерина Степаненко, Фредерік В. Каган з Американського інституту підприємництва. Вони назвали умови, за яких контрнаступ ЗСУ матиме успіх.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в глибокій обороні – ЗСУ перехопили ініціативу на фронті. Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна – понад 17 місяців повномасштабної війни".

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

07:20 Україна
Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждалі

Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждалі

06:38 Україна
"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

23:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:20

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту - ISW

06:38

Вночі РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

04:40

"Для нас – це програш": Дикий розповів про катастрофічний варіант завершення війни

04:31

Яке сьогодні свято 14 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:05

Яке м'ясо найкорисніше: несподівана відповідь просто уб'є наповал

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:26

Пилосос починає іноді барахлити: як поліпшити тягу

02:52

Швидко, просто і якісно: як помити жалюзі, не знімаючи їх з вікон

02:20

Виросте на очах: 3 методи виправити тісто, якщо воно не піднімається

01:55

Кейт Міддлтон ночами дзвонить принцу Гаррі потай від чоловіка - ЗМІ

Реклама
01:35

"Постійно маневрують, щоб їх не знайшли Морські дрони": Жданов оцінив обстановку з ворожими кораблями

00:26

Лялька Настя: Волочкова в комічному образі засмутила фанатів

13 серпня, неділя
23:55

"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

23:10

Жінка ставить лише одне питання під час співбесід і відразу отримує роботу

22:40

Полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні

22:24

Брітні Спірс не виходить з дому через невдалий ботокс: одна брова нижче іншоїВідео

21:50

В ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь

21:35

"Готовність до пуску – очевидна": у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами"

21:28

Positiff показав свою лису маківку та позбувся фірмової борідки

21:10

Затишшя перед бурею: банкір розповів, який удар готує курс долара у вересні

20:46

Союзники готують Україну до нового контрнаступу: західні ЗМІ назвали терміни

Реклама
19:46

Росія збрехала про стрілянину в Чорному морі: ЗМІ публікують розмову моряківВідео

19:30

Навіщо Путін убив двох дівчат?Погляд

19:17

Україна почала атакувати окупантів "роями" БПЛА: розкрито головну ціль

18:55

Удар ракетами й дронами: генерал-розвідник про сценарій знищення Кримського мосту

18:46

"Серйозна перешкода для ЗСУ": Резніков розповів про сотні кілометрів мінних полів

18:33

Не мийте ці продукти перед приготуванням: топ помилок, які зіпсують страву

18:30

"Найгірші наміри": 17-річна дочка Ольги Фреймут кардинально змінила імідж

18:30

На небі навіть не буде хмар: Україну накриває справжнє пекло

17:56

Штурм окопів РФ і рукопашна: екскомандир Айдара розповів про прорив ЗСУ на Півдні

17:44

Маленьку Софійку "звільнили" від життя: армія РФ вбила немовля на Херсонщині

17:05

Шольц зробив дивну заяву щодо постачання Україні ракет Taurus

16:32

Комбат РФ Томов розколовся в полоні: здає позиції окупантів на ХерсонщиніВідео

16:22

Що буде, якщо з'їсти недопечений пиріг: багатьох приголомшить ця відповідь

16:10

Одна з найкращих недорогих закусок: рецепт здивує кожного

16:02

"Казарми вже нема": у Маріуполі партизани спалили базу окупантів

15:57

Що не можна робити 15 серпня, щоб не втратити купу грошей: прикмети дня

15:56

"Слава Богу, що ми живі": Віталій Козловський приголомшив фанаток відео з позиційВідео

15:33

Піратство РФ у Чорному морі: корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу

15:14

Водій автобуса заснув: в Австрії в ДТП загинули 4 українців, з них двоє – діти

15:01

"Вона богиня": Євген Клопотенко несподівано висловився про Олену Зеленську

Реклама
14:40

Вибухи гриміли у двох областях: у РФ поскаржилися на нову атаку безпілотників

14:22

РФ істерить через втрату Урожайного: що відбувається в селіВідео

14:16

Будете збирати і у вересні: як збільшити термін плодоношення огірків

14:08

Вдарить неймовірна спека, 5 областей заливатиме дощами: погода в Україні на тиждень

14:05

"Суспільство нав'язувало нав'язувало форми краси": Наталка Денисенко жорстко прокоментувала скандал з Остапчуком і Дантесом

13:05

Невдала мати дітей Кікорова вперше вийшла на зв'язок після страшного ДТП

12:57

67-річна Доліна показала в'яле тіло і накинулася на людей

12:35

Росія "накрила" село на Херсонщині: вбито сім'ю, найменшій загиблій - 23 дні

12:30

Тривожний інцидент на ЗАЕС: фахівець розповів, що зробили окупанти

12:29

Прикриваються цивільними кораблями: у ЗСУ розповіли про нову тактику флоту РФ

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти