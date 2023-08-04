Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок - Братчук

Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vzyala-krym-pod-ognevoy-kontrol-vsu-dostayut-do-lyuboy-tochki-bratchuk-10490815.html Посилання скопійоване

Україна встановила вогневий контроль над усім Кримом / Колаж: Главред, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН

Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

В інтерв'ю Ми-Україна він розповів про те, що українські війська тепер дістають до будь-якої точки Криму. Якими озброєннями - нехай окупанти лише здогадуються.

"Вже сьогодні на карті окупованого Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати Збройні Сили України. Чим - нехай зараз думають вороги", - сказав Братчук.

відео дня

Також він додав, що у ЗСУ є не тільки HIMARS або Storm Shadow, яких так бояться російські війська.

"У них все там зійшлося на HIMARS-ах, а зараз Storm Shadow. Вони побоюються цих ракет. Але хто вам сказав, що є тільки це?" - зазначив Братчук.

Крім того, він уточнив, що армія України не використовує свої можливості на повну потужність, оскільки намагається вберегти в Криму цивільне населення. Людям потрібно перебувати подалі від військових об'єктів окупантів.

"Вогневий контроль над Кримом є. Чому не так активно, як кому б це хотілося? Тому що ми пам'ятаємо, що там є цивільне населення. Крим перенасичений військовими об'єктами. Тому ще раз прошу і звертаюся до кримчан: будь ласка, перебуваєте подалі від військових об'єктів або інформуйте про те, де знаходяться будь-які військові об'єкти", - підкреслив Сергій Братчук.

Повернення Криму в Україну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Інші новини: