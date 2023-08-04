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Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок - Братчук

Андрій Ганчук
4 серпня 2023, 13:03 оновлено 4 серпня, 13:05
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Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.
ВСУ, Крим
Україна встановила вогневий контроль над усім Кримом / Колаж: Главред, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН

Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

В інтерв'ю Ми-Україна він розповів про те, що українські війська тепер дістають до будь-якої точки Криму. Якими озброєннями - нехай окупанти лише здогадуються.

"Вже сьогодні на карті окупованого Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати Збройні Сили України. Чим - нехай зараз думають вороги", - сказав Братчук.

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Також він додав, що у ЗСУ є не тільки HIMARS або Storm Shadow, яких так бояться російські війська.

"У них все там зійшлося на HIMARS-ах, а зараз Storm Shadow. Вони побоюються цих ракет. Але хто вам сказав, що є тільки це?" - зазначив Братчук.

Крім того, він уточнив, що армія України не використовує свої можливості на повну потужність, оскільки намагається вберегти в Криму цивільне населення. Людям потрібно перебувати подалі від військових об'єктів окупантів.

"Вогневий контроль над Кримом є. Чому не так активно, як кому б це хотілося? Тому що ми пам'ятаємо, що там є цивільне населення. Крим перенасичений військовими об'єктами. Тому ще раз прошу і звертаюся до кримчан: будь ласка, перебуваєте подалі від військових об'єктів або інформуйте про те, де знаходяться будь-які військові об'єкти", - підкреслив Сергій Братчук.

Повернення Криму в Україну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

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