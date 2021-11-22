Путін і Байден проведуть зустріч та обговорять Україну

За словами Лаврова, терміни і формат проведення нових переговорів лідерів поки узгоджуються.
Президент Росії Володимир Путін обговорить Україну в ході нового контакту з президентом США Джо Байденом.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, але дата і формат цих переговорів поки невідомі.
За словами Лаврова, терміни і формат проведення нових переговорів лідерів поки узгоджуються.
"В ході чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав Лавров, передає Інтерфакс.
Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України.
"Є "нормандський формат" і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях", - заявив він.
Разом з тим, за його словами, в Москві виходять з того, що США "все-таки, може бути, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.
"Ну а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-який інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.
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Як раніше повідомляли, в Білому домі не готові говорити про зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним в найближчому майбутньому. Йдеться, в тому числі, і про телефонні переговори. Не виключено, що Байден поговорить з Путіним у майбутньому. Про це заявила прессекретар американської адміністрації Джен Псакі.
Зустріч Байдена і Путіна
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 24 жовтня зробив заяву про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена в найближчому майбутньому. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.
Спікер Кремля Пєсков 18 листопада сказав, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися до кінця нинішнього року. Москва бачить необхідність в таких переговорах через нібито загрозу НАТО біля кордонів Російської держави і ситуації з Україною. Причому, як заявив Пєсков, зустріч може відбутися в дистанційному форматі.
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