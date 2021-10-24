УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном

24 жовтня 2021, 15:31

У Кремлі зроблять заяву про зустріч лідерів Росії та США після того, як президенти приймуть рішення, сказав Дмитро Пєсков.

Путін, Байден
На Москву і Вашингтон очікує діалог щодо можливої нової зустрічі Путіна і Байдена - Кремль / Reuters

Росія та США бачать необхідність зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в найближчому майбутньому. У Кремлі зроблять заяву після того, як буде ухвалено конкретне рішення. Наразі зарано казати про організацію подібного заходу, проте сторони вже незабаром повинні обговорити дане питання. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися вже в найближчому майбутньому. У Москві і Вашингтоні розуміють необхідність такої дискусії. Держави вже незабаром проведуть перемовини з питань організації зустрічі.

"Після того, як президенти приймуть рішення, ми відразу ж повідомимо, поки що давайте не забігатимемо вперед. Розуміння, що наступний контакт на вищому рівні повинен відбутися в осяжній перспективі, є. Відповідно, наразі воно буде реалізовано", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Байдена і Путіна

У Женеві 16 червня відбувся саміт США і Росії, під час якого пройшла зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна. Сторони обговорили актуальні проблеми американо-російських відносин.

Реклама

У Державному департаменті США за підсумками зустрічі Байдена і Путіна заявили, що американський президент на перемовинах сказав главі РФ про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. При цьому вони обговорили низку аспектів, пов'язаних з реалізацією Мінських угод щодо Донбасу.читайте такожНа зустрічі Путіна і Байдена буде не до України

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд казала, що Штати не мають наміру скасовувати санкції проти РФ, які були впроваджені через російську агресію щодо України.

viber
новини Росії новини США Кремль Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
Зараз ви переглядаєте новину «Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життяМісячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя Топ-4 знака зодіаку, наділених природним шармом: астролог назвав секрет успіху кожногоТоп-4 знака зодіаку, наділених природним шармом: астролог назвав секрет успіху кожного Лікар розповіла, чому українці, вакциновані від COVID-19, заражаються коронавірусомЛікар розповіла, чому українці, вакциновані від COVID-19, заражаються коронавірусом На зустрічі Путіна і Байдена буде не до УкраїниНа зустрічі Путіна і Байдена буде не до України "Народні методи не допомагають": лікар назвала симптом COVID-19, з яким потрібно бігти в лікарню"Народні методи не допомагають": лікар назвала симптом COVID-19, з яким потрібно бігти в лікарню

Останні новини

16:36

Сюрприз від Мінсоцполітики: жителі "червоних" зон карантину отримають підвищені субсидії

16:05

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

15:34

Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання Відео

15:31

Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном Відео

15:00

Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Відео

Реклама
14:44

В Одесі важким хворим на COVID-19 "продають" місце в реанімації за сотні доларів – ЗМІ

14:42

"Перешкодити зближенню України з НАТО - неможливо": у Путіна прийняли курс Києва на Захід Відео

14:30

"Вакцинацією ми цього не зробимо": відомий лікар назвав терміни колапсу в Україні Відео

13:57

Не відпрацював 3 роки: український студент виплатить понад 120 тисяч грн університету в Тернополі

13:33

Крим та Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територій

13:09

З ранку та без макіяжу: Настя Каменських вразила природною красою

12:45

Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає транш у $700 млн від МВФ Відео

12:39

Повернення Криму і боротьба з агресією Росії: Кулеба закликав ООН до рішучих дій Відео

11:44

"Помста за курей": на Херсонщині пенсіонерка на очах у дитини жорстоко вбила собаку Відео

11:26

Порошенко дихає в потилицю: чому у Слуги народу падає рейтинг

11:23

Печиво на Хеллоуїн: топ-3 рецепта страшно смачної випічки

11:17

Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони Відео

10:49

У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчний вчинок потрапив на відео

10:19

Півтора мільйона доз вакцини від COVID-19: ФРН безкоштовно передала Україні препарат AstraZeneca Відео

09:46

Співають і галантно кланяються: до українських полярників прийшли гніздитися тисячі пінгвінів Фото

Реклама
09:04

Українця оштрафували за куплений на AliExpress GPS-трекер: що відомо

08:58

Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

08:45

Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? Погляд

08:29

Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

07:48

"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19 Відео

06:37

Путін бачить загрозу в самому існуванні України Погляд

06:20

У великій родині обличчям не клацай: рецензія на мульфільм Сімейка Аддамс 2 Відео

05:40

Найсмачніша закуска: рулетики з шинки за 7 хвилин Відео

05:11

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 людині після інсульту - відповідь лікаря

04:29

Міжнародний день тещі: душевні привітання та оригінальні картинки

04:04

Ізраїльський лікар розвіяв міфи про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

03:30

Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Відео

03:29

Фрукт або фруктовий сік - що краще для дітей: Комаровський здивував відповіддю

02:34

Як часто можна їсти курятину, а кому від цього м'яса варто відмовитися - відповідь дієтолога Відео

02:01

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

01:17

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів

01:10

Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Відео

00:12

Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Відео

23 жовтня, субота
23:55

Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію Відео

23:33

DZIDZIO влаштував погоню за грошима для глядачів у кінотеатрі

Реклама
23:28

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:03

Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

22:36

Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин Відео

22:20

Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

22:03

Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації Відео

21:47

У МОЗ розповіли, чим небезпечні "солі" та як розпізнати наркомана

21:18

"Маніпуляція": в Україні відповіли Путіну на заяви про стан ГТС Відео

20:57

Виявлено нову користь кави для здоров'я людини

20:37

Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Відео

20:13

Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти