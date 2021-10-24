Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном

На Москву і Вашингтон очікує діалог щодо можливої нової зустрічі Путіна і Байдена - Кремль / Reuters

Росія та США бачать необхідність зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в найближчому майбутньому. У Кремлі зроблять заяву після того, як буде ухвалено конкретне рішення. Наразі зарано казати про організацію подібного заходу, проте сторони вже незабаром повинні обговорити дане питання. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися вже в найближчому майбутньому. У Москві і Вашингтоні розуміють необхідність такої дискусії. Держави вже незабаром проведуть перемовини з питань організації зустрічі.

"Після того, як президенти приймуть рішення, ми відразу ж повідомимо, поки що давайте не забігатимемо вперед. Розуміння, що наступний контакт на вищому рівні повинен відбутися в осяжній перспективі, є. Відповідно, наразі воно буде реалізовано", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Байдена і Путіна

У Женеві 16 червня відбувся саміт США і Росії, під час якого пройшла зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна. Сторони обговорили актуальні проблеми американо-російських відносин.

Реклама

У Державному департаменті США за підсумками зустрічі Байдена і Путіна заявили, що американський президент на перемовинах сказав главі РФ про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. При цьому вони обговорили низку аспектів, пов'язаних з реалізацією Мінських угод щодо Донбасу.читайте такожНа зустрічі Путіна і Байдена буде не до України

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд казала, що Штати не мають наміру скасовувати санкції проти РФ, які були впроваджені через російську агресію щодо України.