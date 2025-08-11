'Путін хоче вирватися з капкана': яка ситуація змусить його обирати між двома варіантами

Росія своєю війною в Україні стала схожою на ведмедя, який потрапив у капкан і опинився в невигідному становищі.

Основні тези Розумного:

РФ через війну стала схожою на ведмедя, який потрапив у капкан

З одного боку РФ може підписати мирну угоду через ту невигідну ситуацію, у якій зараз опинилася

З іншого боку, Путін може спробувати "відігратися" за втрати та приниження, які він відчуває

Російський диктатор Володимир Путін з одного боку може підписати мирну угоду, тому що він зараз у невигідному становищі, а з іншого боку він може спробувати відігратися за втрати і приниження та компенсувати це перемогою над Україною.

Те, який із цих двох імпульсів переможе, залежатиме від того, чи вдасться росіянам досягти значних успіхів на фронті та наскільки довго витримає економіка країни-агресорки Росії. Таку думку висловив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"З одного боку, це може прискорити процес у тому сенсі, що Росія своєю війною в Україні стала схожою на ведмедя, який потрапив у капкан і опинився в невигідному становищі. Росія, яка загрузла у війні та зазнала великих військових, репутаційних, економічних та інших втрат, сьогодні гранично ослаблена. Світова політика відбувається без її участі. І яскравий приклад – ця угода, яку, демонстративно підписали в Америці (угода між Азербайджаном і Вірменією – ред.), хоча всі пам’ятають, що раніше Росія була головним модератором цього процесу", – зазначив Розумний.

Експерт висловив переконання, що Путіну хочеться вирватися з цього капкана, але поки що він не може собі цього дозволити.

"Тому в нього може виникнути й протилежний імпульс – спробувати "відігратися" за втрати та приниження, які він відчуває через втрату значущості на пострадянському просторі, і компенсувати це впевненою перемогою над Україною. Який із цих імпульсів переможе, залежатиме від реальної ситуації — чи вдасться росіянам досягти значних успіхів на фронті, наскільки довго витримає їхня економіка тощо", – сказав політичний експерт.

Запланована зустріч Трампа і Путіна – останні новини

У Bild зазначили, що поточний тиждень може стати доленосним для України. Один із євродипломатів заявив, що замість "жорстких санкцій проти Путіна", на запровадження яких сподівалися прихильники України, відбувається прямо протилежне.

Також раніше стало відомо, у якому місті можуть зустрітися Трамп і Путін на Алясці. За даними The New York Times, Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі.

Нагадаємо, в США "злили" план Путіна на зустріч із Трампом на Алясці. Москва прагне використати запланований саміт на Алясці, щоб звинуватити Україну та Європу в перешкоджанні миру, йдеться у звіті ISW.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

