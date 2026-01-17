Рус
"Путін готується до протистояння з НАТО": ексголова розвідки озвучив прогноз

Анна Косик
17 січня 2026, 11:49
Кремль хоче влаштувати перевірку для НАТО.
Путін не відмовився від планів нападу на країни-члени НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Що сказав Товері:

  • Росія не може повноцінно воювати проти НАТО
  • РФ, ймовірно, готується до нападу на одну з країн Альянсу
  • Кремль прагне перевірити, чи зможе "зламати" НАТО

Країна-агресорка Росія виснажена війною в Україні і не може створити для НАТО масштабну військову загрозу. Однак Кремль здатний кинути виклик 5 статті. Про це в інтерв'ю в етері "Студія Захід" розповів ексголова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту Пекка Товері.

За його словами, Росія готується до тривалої війни, на що вказує зокрема й переведення економіки на "рейки війни", в той час як все інше в РФ страждає і занепадає.

'Путін готується до протистояння з НАТО': ексголова розвідки озвучив прогноз
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

"Вони намагаються сформувати нові стратегічні резерви, щоб якомога швидше підготуватися до можливого протистояння з НАТО. Однак останнім часом Росія стикається з дедалі серйознішими труднощами через потужну оборону України. Російські війська зазнають щораз більших втрат", - наголосив колишній очільник розвідки.

Росія готується до обмеженої операції проти країни-члена НАТО

Кремль попри все хоче спробувати здійснити невелику операцію проти однієї з держав, що входить до НАТО, щоб в подальшому шантажувати Альянс ядерними погрозами.

"Розрахунок простий - спровокувати розкол і перевірити, чи НАТО "зламається" і не стане на захист одного зі своїх членів. Саме до такого розвитку подій вони, ймовірно, готуються, і це цілком реалістичний сценарій у найближчій перспективі", - додав Товері.

Скільки триватиме війна РФ з НАТО - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядач Олександра Коваленка, війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона розпочнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні.

А тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде лише звільнення окупованих територій та утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО та Європи приймуть рішення просуватися далі - аж до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг" британські морські піхотинці разом із партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО. Навчання імітують місії, які можуть стати реальністю у випадку активації статті 5 Альянсу.

Напередодні Кирило Буданов заявляв, що Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скорегував ці плани у бік скорочення.

Про персону: Пекка Товері

Пекка Товері — фінський політик і генерал у відставці. Товері служив у фінській армії понад 35 років, зокрема, обіймав посади командира бронетанкової бригади (2011–2013), Західно-Фінляндського військового округу (2014) та Єгерського полку Гвардії (2015–2016); військового аташе у посольстві Фінляндії у Вашингтоні, округ Колумбія (2016–2019); і, нарешті, директора Розвідувального відділу Командування оборони (2019–2020), з якої він вийшов у відставку у званні генерал-майора, пише Вікіпедія.

НАТО Володимир Путін російське вторгнення
