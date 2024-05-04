Путін готується до звільнення Шойгу: експерт розкрив, до чого готується Кремль

Такі зміни у військовому керівництві РФ можуть свідчити про підготовку до ще більшої ескалації у війні з Україною.

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Путін готується до звільнення Шойгу / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео

Політичний експерт Олександр Морозов вважає, що після інавгурації Володимир Путін готовий буде оголосити новий склад уряду РФ.

"По-перше, треба сказати, що арешт людини з таким статусом як заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов - подія екстраординарна для всієї російської політичної машини та військово-політичної машини. І наслідки цього будуть, природно, дуже значні. Вважаю, мають рацію ті, хто зараз говорить про те, що удар по Сергію Шойгу досить серйозний, і, як би він зараз не намагався цей удар пом’якшити, поза тим багато хто очікує, що після інавгурації, коли Путін оголосить склад нового уряду, буде новий міністр оборони. Це цілком можливо", - зазначив Морозов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, кадрові зміни у військовому керівництві РФ можуть свідчити про підготовку до ще більшої ескалації у війні з Україною.

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"Але це один бік - кадровий. Він може бути доволі важливим, бо хто буде наступний - це суттєво. Якщо дійсно удар по Шойгу завдається Патрушевим і його людьми, і вони насамперед є ініціаторами цього, тоді, звісно, це означатиме подальшу мобілізацію, ескалацію війни з їхнього боку. Та є ще одне припущення, яке пов'язане з тим, що Кремль готується створити так звану раду оборони, надвідомчий орган. Такі ідеї публічно висувалися - передати цьому органу все, що стосується військового будівництва, забезпечення армії, тобто всієї системи держзакупівель, вивести це з-під міноборони. В такому разі бенефіціаром є Чемезов, і, мабуть, тоді його людина очолить міністерство оборони. Поки що все це припущення", - додав він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін збирає союзників, щоб протистояти Заходу. Зафіксовано принаймні 10 двосторонніх зустрічей високого рівня між 22 та 26 квітня, що підкреслює поглиблення багатостороннього партнерства цих країн.

У Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації. Росія спробує набрати більше солдатів за контрактом, щоб уникнути непопулярної масової мобілізації, яка здатна підірвати підтримку населення війни проти України.

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