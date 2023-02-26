'Путін фізично боїться Кадирова': ексспівробітник КДБ розповів про відносини диктаторів

Ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну Кадиров пересварився з усіма впливовими колами в РФ, зокрема зі спецслужбами.

Ексспівробітник КДБ розповів про відносини Путіна та Кадирова / скріншот

Чеченського диктатора Рамзана Кадирова навряд чи можна назвати "вірним псом" президента РФ Володимира Путіна. Він може навіть ліквідувати російського диктатора, однак зараз влада Чечні є залежною від дотацій, наданих Кремлем. Таку думку висловив колишній співробітник радянського КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ, міжнародний консультант Сергій Жирнов.

"Сказати, що це вірний пес Путіна, буде неправильно. Сам по собі він просто відморозок, який може піти на будь-які злочини всередині країни. Кадиров, ми розуміємо, не шахіст, не стратег і Путін не стратег і не шахіст, тому вони живуть сьогоднішнім днем, Кадиров живе коштом данини, яку РФ із бюджету виплачує цьому ханату чеченському. Це щонайменше мільярд на рік доларів, а реально може бути і до 5 млрд дол. У цьому тандемі Путін боїться Кадирова реально, до того ж, боїться на фізичному рівні, він боїться з ним залишатися віч-на-віч у кабінеті, тому що Кадиров Путіна може легко задушити просто голими руками. І в цьому сенсі Путін його фізично боїться", - сказав Жирнов в ефірі FreeДом.

За словами ексспівробітника КДБ, Кадиров розуміє, що без цих грошей він не проживе і дня в Чечні. Адже ці кошти йдуть не лише до кишені чеченського диктатора, а й до кишень його найближчих соратників, завдяки яким Кадиров утримує владу.

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"Звичайно, ці гроші, по-перше, щоб йому мати на свої витрати, тому що він любить добре жити, хороші машини тощо. І, по-друге, Чечня влаштована так, що коли у вас є багато грошей, ви повинні ними ділитися з вашими наближеними. І наскільки правильно ви розділите ці гроші зі своїми наближеними, настільки довго ви проживете в цій республіці", - сказав він.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Як зазначив Жирнов, ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну Кадиров пересварився з усіма впливовими колами в РФ, зокрема зі спецслужбами.

"Пам’ятаємо історії, коли кадировські бойовики приїжджали до Москви з’ясовувати стосунки між собою, і коли там були перестрілки на вулицях тощо. У принципі, і він дуже зарозуміло ставився до спецслужб, а спецслужби цього не люблять", - сказав ексспівробітник КДБ.

На його думку, отруєнням соратника (командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова) Кадирову хочуть сказати, що він загрався.

"І що в будь-якому разі він висить на волосині, і що до нього теж можуть дістатися, і що він чекає на кулю, або він чекає на "Хаймарс", а може прилетіти черговий лист, а може "Новачок", а може полоній", - резюмував Жирнов.

Нагадаємо, нещодавно глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров розмріявся про захоплення українських міст, зокрема, Одеси, Харкова та Києва. На нараді зі своїми терористами в Грозному Кадиров заявив, що зібрався дійти до Польщі. Він підкреслив, що зараз в Росії всі структури об'єдналися навколо призову кремлівського диктатора і дають такі "показники, які навіть не снилися військам НАТО і Євросоюзу".

Раніше Кадиров заявив, що до кінця 2023 року війна Росії проти України закінчиться і заходу доведеться знову співпрацювати з Москвою. До того ж, путінський підлабузник у червні 2022 року заявляв, що сподівається на закінчення "спецоперації" теж до кінця року.

"І, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією. Іншого не повинно бути і не буде", - зробив він пропагандистську заяву.

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