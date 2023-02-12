"Ми заберемо Адесу, Харків і Київ": Кадиров зібрався йти до Польщі і знищувати українців

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров знову розмріявся про захоплення українських міст, зокрема Одеси, Харкова та Києва.
На нараді зі своїми терористами в Грозному Кадиров заявив, що зібрався дійти до Польщі.
"Ми заберемо і Адесу, і Харків, і Київ, дон", – мріє лідер Чечні, при цьому нічого не сказав, що їхні війська вже 6 місяців не можуть "захопити" Бахмут.
Він підкреслив, що зараз в Росії всі структури об'єдналися навколо призову кремлівського диктатора і дають такі "показники, які навіть не снилися військам НАТО і Євросоюзу".
"Ми проб'ємося, дон, і дійдемо до Польщі, яка кричить на всю, хоча не має ніяких можливостей, дон", – погрожував Кадиров.
Що заявляв Кадиров
Раніше Кадиров заявив, що до кінця 2023 року війна Росії проти України закінчиться і заходу доведеться знову співпрацювати з Москвою.
До того ж путінський підлабузник у червні 2022 року заявляв, що сподівається на закінчення "спецоперації" теж до кінця року.
"І, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією. Іншого не повинно бути і не буде", – зробив він пропагандистську заяву.
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