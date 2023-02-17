"Роль Кадирова сильно знизилася": Пономарьов розповів, чого панічно боїться чеченський диктатор

Російський опозиціонер підкреслив, що Кадиров реально турбується про своїх бійців – він їх береже, а тому не посилає в саме пекло.

Пономарьов розповів, чого панічно боїться Рамзан Кадиров / Фейсбук Іллі Пономарьова, УНІАН

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров не зацікавлений у тому, щоб його бійці були ліквідовані Збройними силами України. Кадирову важливо зберегти свою репутацію, а тому його солдати завжди йдуть позаду і не кидаються в бій. Водночас для Євгена Пригожина його ПВК Вагнера – лише витратний матеріал. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

"І Кадиров, і Пригожин є носіями однієї концепції альтернативного приватного воїнства. Але як показав початок бойових дій, і я б тут не ставав на місце тих дуже багатьох людей в Україні, які вважають армію Кадирова "тік-ток військами, які нічого не вміють". Швидше, Кадиров реально турбується про своїх бійців – він їх береже, а тому не посилає в саме пекло", - сказав Пономарьов.

Опозиціонер підкреслив, що кадирівці прагнуть йти ззаду, робити красиві фотографії, але не від того, що не вміють воювати, а тому що їх керівництво не так сильно в цьому зацікавлене. Вони бойові друзі, а Кадирову важливо зберігати лояльність своїх людей.

відео дня

"Це його особиста гвардія – там і одноплемінники, і одновірці, і земляки. Якщо у Кадирова репутація в республіці буде такою, що він своїх сусідів і друзів посилає на забій, то це для нього буде зайвим фактором ризику з точки зору керованості Чечнею", - зауважив він.

Водночас, як зазначив Пономарьов, у ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина жодних подібних гальм немає.

"Для Пригожина його ПВК – це витратний матеріал. Він знайшов цю концепцію з "зеками", яких треба посилати на фронт для того, щоб їх перемелювати. І в цьому зацікавлені всі, включаючи самих "зеків", тому що для них це квиток на волю, і вони розуміють, що велика частина з них загине, але в кінцевому підсумку це дасть їм можливість отримати амністію від тих злочинів, які ними раніше були скоєні. Це – різні жанри, але саме тому Кадиров не міг досягти ніякого серйозного прориву, а у Пригожина такі шанси істотно більше. І тому роль Кадирова сильно знизилася, на відміну від Пригожина. Але спочатку це одні й ті ж ніші", - пояснив колишній депутат Держдуми.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Скандальні заяви Кадирова

Нещодавно глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров розмріявся про захоплення українських міст, зокрема, Одеси, Харкова та Києва. На нараді зі своїми терористами в Грозному Кадиров заявив, що зібрався дійти до Польщі. Він підкреслив, що зараз в Росії всі структури об'єдналися навколо призову кремлівського диктатора і дають такі "показники, які навіть не снилися військам НАТО і Євросоюзу".

Окрім того, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав мусульман об’єднатися проти НАТО. При цьому своє звернення "дон-дон" чомусь опублікував китайською мовою. "Ми закликаємо весь ісламський світ, усіх розсудливих людей об'єднатися спільними зусиллями проти нашого спільного ворога", - заявив Кадиров.

Раніше Кадиров заявив, що до кінця 2023 року війна Росії проти України закінчиться і заходу доведеться знову співпрацювати з Москвою. До того ж путінський підлабузник у червні 2022 року заявляв, що сподівається на закінчення "спецоперації" теж до кінця року.

"І, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією. Іншого не повинно бути і не буде", - зробив він пропагандистську заяву.

Вас може зацікавити: