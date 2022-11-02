Путін дав задню: Росія зганьбилася зі своїм погрозами і повернулася до зернової угоди

Путін / УНІАН, kremlin.ru

Росія все-таки повертається до зернової угоди. Президент Росії Володимир Путін сказав, що нібито отримав "необхідні гарантії української сторони".

Він підтвердив, що Росія відновлює реалізацію зернової угоди.

"Ми зажадали від України гарантій, що атак більше не буде, посередником виступили турецькі партнери", - заявив Путін.

Путін сказав, що отримав "необхідні гарантії української сторони", і підтвердив, що Росія відновлює реалізацію зернової угоди.

У російському МЗС додали, що рішення про продовження зернової угоди після 18 листопада будуть прийматися незалежно від сьогоднішнього рішення Москви про відновлення участі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, як "умовив" Путіна повернутися до "зернової угоди".

На питання журналістів, як ви змогли переконати Путіна повернутися в "зернову угоду" президент Туреччини відповів так:

"Спочатку я про це скажу Байдену, а потім вам".

ОП про повернення РФ до зернової угоди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.

"Який урок із зернової "Османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист з російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший і вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "умиротворення" агресора лежить тільки через розумну демонстрацію сили", - написав Подоляк у Twitter.

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковані через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи, незважаючи на відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов.

Читайте також: