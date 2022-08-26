Україні вдалося експортувати перший мільйон тонн зерна від початку війни - Зеленський

Зеленський висловився про експорт зерна / Офіс президента України, Reuters

Владі України вдалося експортувати перший мільйон тонн продовольства з початку повномасштабної війни з Росією - це сталося через 26 днів від початку роботи "зернового коридору", розповів глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час з трьох наших морських портів Чорноморська, Одеси та Південного - експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції", - сказав він.

Постачання українського зерна на світовий продовольчий ринок дозволяють не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту.

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Зеленський також акцентував увагу на тому, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

44 судна з українською агропродукцією вже направлені в 15 країн світу. Також в України є ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження.

"Мета - вийти на обсяг 3 млн тонн по морю експорту щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що експорт зерна не тільки підтримує міжнародну суб'єктність України, а й дає робочі місця для громадян нашої країни. За його словами, "зерновий коридор" - це сотні тисяч робочих місць, доходи для українських компаній і державного бюджету, а також кошти для посівної в наступному році.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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