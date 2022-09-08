Ердоган цинічно підтримав шантаж Путіна і заявив, що не проти поставок зерна з Росії

Ердоган цинічно підтримав зерновий шантаж Путіна / Колаж фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав зерновий шантаж російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Туреччина підтримує відновлення поставок зерна з Росії. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Хорватії Зораном Мілановичем, повідомляє Anadolu.

Ердоган заявив, що українське зерно нібито йде в "більш забезпечені країни, а не в бідні".

"На жаль, зерно, що надходить до складу зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час як санкції проти Росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, що вводять ці санкції, турбує Путіна", – сказав Ердоган.

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Він додав, що Туреччина очікує відновлення поставок зерна з РФ.

"Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього", - додав він.

Підписання угоди про вивезення морем українського зерна

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України. Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" упродовж 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

При цьому Україна не підписувала напряму угоду з РФ. Відповідні домовленості були підписані між Україною, Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною. Так само російська сторона підписала угоду з ООН та Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України можливості вистояти у війні проти РФ. За словами Зеленського, зараз у нашій державі вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів. Він наголосив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

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