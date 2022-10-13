Путін кидає в топку війни все, але його режим вже тріщить по швах - Огризко

Зараз відбувається тотальна делегітимізація режиму Путіна і його особисто, вважає Володимир Огризко / Фото УНІАН, Reuters

Масована ракетна атака на Україну 10 жовтня є одночасно і кроком відчаю, і спробою російського диктатора Володимира Путіна довести, що він ще на щось здатний. Про це заявив дипломат, керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, зараз відбувається тотальна делегітимізація режиму Путіна і його особисто.

"Саме тому і така лють. Для того, щоб утриматися, для того, щоб цар все ж таки залишався справжнім, Путін зараз кидає в топку війни все. Тому ця ракетна атака на Київ одночасно є і кроком відчаю, тому що йому більше нічим крити і нема за що чіплятися. Масованими ракетними ударами Путін хоче продемонструвати всьому своєму оточенню і тим, хто його починає критикувати, що він ще щось може. Але насправді він більше нічого не може", - вважає Огризко.

Дипломат упевнений, що Україна витримає і цей удар, і щось подібне, якщо воно відбудеться ще раз.

"А ось путінський режим дійсно починає тріщати по швах. Втім, подібні жахливі речі триватимуть, поки на Заході не припинять говорити дурниці, сподіватися на доброго Путіна і переговори з ним", - додав він.

Під Путіним захиталося крісло

Провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Втім, все залежатиме від ходу війни, яка підриває непереможність Путіна. Як пише Politico, підприємець, громадський і політичний діяч Михайло Ходорковський описав два можливих сценарії для президента РФ.

Шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд вважає, що поразка Росії у розв'язаній нею війні в Україні може призвести до серйозних наслідків у країні-агресорі. Зокрема до громадянської війни та краху держави. Це два з трьох сценаріїв розвитку подій.

Є і третій сценарій - збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією". При цьому кожен з трьох сценаріїв передбачає значний занепад економіки РФ.

Ракетний удар по Україні 10 жовтня

У понеділок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

Внаслідок обстрілу сталося влучення в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

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