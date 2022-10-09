Вибух на Кримському мосту сильно вдарить по здатності армії РФ вести війну на півдні України - NYT

На Кримському мосту пролунав вибух вранці 8 жовтня / Фото Telegram

Вибух на Кримському мосту символізує безлад в армії Росії. І цей інцидент став для РФ не лише практичною проблемою, наслідком якої може стати порушення логістики окупантів і удар по їхній дієздатності на тимчасово окупованих територіях на півдні України, а й символом розгубленості путінської армії.

Як пишуть аналітики The New York Times, Кримський міст має символічне значення, оскільки він є особистою "гордістю" диктатора Володимира Путіна. Але попри хвалену протиповітряну і контрдиверсійну оборону моста, в Кремлі не змогли захистити важливий для себе об'єкт від вибуху.

"Вибух символізує безлад у російської армії. Російські сили не змогли захистити міст попри його центральну роль у військових діях Росії, його особисту важливість для Путіна і його потужний символізм буквального зв'язку між Росією і Кримом", – йдеться в матеріалі.

Експерти констатують, що будь-яка серйозна перешкода для руху Кримським мостом може сильно вплинути на здатність Росії вести війну на півдні України, де збройні сили України ведуть все ефективніший контрнаступ.

"Міст є основним маршрутом військового постачання, що зв'язує Росію з Кримом. Без нього російські військові будуть серйозно обмежені в своїх можливостях доставляти паливо, обладнання та боєприпаси російським частинам, які воюють в Херсонській та Запорізькій областях", – вважають аналітики.

Крім того, Кримський міст минулого літа послужив ще й для іншої мети. Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці він був шляхом швидкого відходу - за один день мостом проїхали понад 38 тисяч автомобілів.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху.

Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався внаслідок підриву вантажного автомобіля.

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