Масований обстріл 10 жовтня: РФ випустила по Україні 83 ракети, 43 з них знешкоджено ППО

Валерій Залужний відреагував на ракетну атаку РФ 10 жовтня / Фото Міноборони, Нацполіція

У понеділок, 10 жовтня, Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи були чутні практично в кожній області. Як повідомив Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, станом на 11 годину ранку російські окупанти випустили вже 75 ракет, 41 з них знешкодили сили протиповітряної оборони.

За словами Залужного, країна-терорист РФ завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, а також застосовує ударні БПЛА.

"З ранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджена нашою ППО. Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", - написав Головнокомандувач ЗСУ в Telegram.

Він додав, що ворожа атака триває. Залужний закликав громадян перебувати в укриттях.

Пізніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook, що станом на 11:35 ворог попередньо випустив по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Сергій Данілов заявив, що російські ракети не залякають українців.

"Своїми обстрілами ви викликаєте у нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися", - заявив Данілов.

Раньше на ракетні удари по Україні відреагував президент України Володимир Зеленський.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирних жителі отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

У пресслужбі Нацполіції України повідомили, що відомо про 5 загиблих і 12 постраждалих.

Також вибухи сьогодні звучали не лише у столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

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