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Путін відчайдушно шукає вихід з війни - Арестович

12 жовтня 2022, 06:46

"Переговорну карту" Росія хоче закинути на Захід, але питання того, будуть переговори чи ні, вирішує Україна, сказав радник глави Офісу президента.

Алесей Арестович, Володимир Путін
Алесей Арестович заявив, що Путін зараз в дуже слабкій позиції / Фото Facebook, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін відчайдушно шукає вихід з війни. Майже щодня з вуст російських високопоставлених чиновників звучить слово "переговори". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, "переговорну карту" Росія хоче закинути на Захід, але питання того, будуть переговори чи ні, вирішує Україна.

"Україна буде вирішувати коли і на яких умовах їх (переговори, - ред.) вести. Путін втратив свій шанс домовитися", - написав Арестович в Telegram.

Арестович зазначив, що країни Заходу не підуть на шантаж України: зброя в обмін на переговори. Інакше це буде катастрофою і для Заходу.

"Це означає, що всі в світі без винятку зрозуміють (наприклад, Китай), що якщо Захід атакувати або його інтереси, а потім пригрозити ядерною бомбою - Захід буде відступати", - сказав радник глави ОП.

"А де межа цих поступок? Сьогодні він захотів чотири області, потім шість, потім вісім, потім - країни Балтії, потім - Польщу. І кожен раз погрожуючи ядерною зброєю ( ... ) Виникає питання: коли його зупиняти. А відповідь проста - або ви одразу зупиняєте таких товаришів, або потім буде пізно зупиняти", - зазначив Арестович.

При цьому він вважає, що над Росією нависли великі проблеми - в економічній сфері, військовій та соціальній, тому їм потрібен перепочинок, заради якого в Кремлі обіцятимуть зупинитися.

"Захід вибрав цінності й довгострокове планування замість короткочасного комфорту. РФ у слабкій позиції. І в світі це розуміють. У сильній позиції не клянчать переговори", - зазначив радник глава ОП.

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Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня ухвалив рішення підписати свої папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

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