Грузія обрала шлях миру, а не 'другу Україну': Орбан цинічно привітав правлячу партію

Прем'єр-міністр Угорщини подякував народу Грузії, який нібито не захотів втягувати країну в "безглузду війну".

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Орбан цинічно висловився про перемогу правлячої партії Грузії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/orbanviktor

Головне із заяви Орбана:

Прем'єр Угорщини привіта партію "Грузинська мрія" з перемогою на виборах

Обран подякував грузинам за те, що країну "не перетворили на другу Україну"

Грузія нібито обрала шлях миру, а не втягнення у "безглузду війну"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав партію "Грузинська мрія" з перемогою на виборах. Він подякував грузинському уряду за те, що країну "не перетворили на другу Україну". Про це пише SOVA.

На пресконференції в Тбілісі угорський лідер заявив, що грузинський народ обрав правильний шлях, проголосувавши за "Грузинську мрію". Він наголосив, що Грузія обрала шлях миру та уникнення втягнення Грузії в "безглузду війну", яка триває в Україні.

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"Хочу привітати вас з тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готова, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", - заявив угорський політик.

За словами Орбана, Будапешт розуміє, що таке війна і мир. Прем'єр заявив, що Угорщина "миролюбна країна в Європі", тому позитивно оцінює намагання Грузії домогтися миру.

Хто такий Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Парламентські вибори в Грузії 2024 Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія. У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними. Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів. Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом". Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

Вибори в Грузії і вояж Орбана - що відомо

Як повідомляв Главред, на виборах у Грузії правляча партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів, однак незалежні спостерігачі вказали на "масштабні спроби залякування і підкупу" виборців. Опозиційні лідери звинуватили партію у крадіжці голосів.

Водночас прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що перше засідання парламенту відбудеться в звичайному режимі, незважаючи на відмову опозиції визнавати результати виборів.

28 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Тбілісі для зустрічі з правлячою партією "Грузинська мрія". Орбан заявив, що приїхав підтримати Грузію на її "європейському шляху".

Його прибуття супроводжував протест: мітингувальники в столиці освистали угорську делегацію, нагадуючи Орбану про його зв'язки з Росією та Путіним.

Міністри 13 країн ЄС розкритикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його "передчасний" візит до Грузії на тлі суперечок щодо парламентських виборів. Вони наголосили, що позиція Орбана не відображає поглядів ЄС, та закликали Грузію розслідувати порушення під час виборів.

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