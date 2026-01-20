Рус
"Просто в шоці": експерт пояснила, як арешт Мадуро б'є по Путіну

Олексій Тесля
20 січня 2026, 18:56
80
Події на міжнародній арені показують, наскільки безпідставними є спроби Володимира Путіна зображати себе главою наддержави.
Мадуро, Путін
Володимир Путін може повторити долю Ніколаса Мадуро / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот

Важливе із заяв Курносової:

  • Ситуації у Венесуелі та Ірані вдарили по позиціях Путіна
  • Важливою є ситуація навколо захоплення американцями танкерів

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова прокоментувала питання про те, наскільки ситуації у Венесуелі та Ірані вдарили по позиціях російського диктатора Володимира Путіна.

"Венесуельська ситуація б'є по них дуже сильно. Вся спільнота просто в шоці від того, що відбувається. У шоці від того, як насправді може виглядати "спеціальна операція": не чотири роки війни, а три години. І це вже зовсім інша історія", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, не менш важливою є ситуація навколо захоплення американцями танкерів у відкритому морі.

"Коли супровідні кораблі і підводні човни розвернулися і пішли, а американці спокійно висадилися і привели танкери туди, куди їм було потрібно. Все це демонструє абсолютну слабкість сьогоднішньої Росії, її повну нездатність протистояти Сполученим Штатам", - переконана вона.

Курносова впевнена в тому, що це також показує, наскільки безпідставними є спроби Путіна зображати себе главою наддержави.

"Скільки б він не запускав "Орешників" (а їх у нього мало, і масово запускати їх не вийде), від цього він не стає лідером наддержави. І це очевидно, в першу чергу, військовим, які уважно стежать за тим, що відбувається на фронтах", - додала вона.

Дивіться відео - інтерв'ю Ольги Курносової:

Експерт про бунт в РФ: прогноз

Георгій Тука прокоментував ймовірність внутрішніх потрясінь в країні-агресорі - Росії. Він зазначив, що в теорії опір з боку еліт можливий, проте за останні роки, і особливо протягом останніх двох років, Володимир Путін і його найближче оточення послідовно і результативно придушували будь-які прояви незгоди. За словами Туки, це призвело до того, що в Росії практично зникла дієва і помітна опозиція.

Нагадаємо, раніше Курносова заявила про те, що після обрання Дональда Трампа президентом США у кремлівських еліт були на нього великі надії. Вона переконана в тому, що навіть якщо Путін перестане воювати, репресії всередині РФ тільки посиляться.

Незважаючи на діючі санкційні обмеження, завершення війни могло б дати Росії шанс на тривалий етап відновлення, вважає секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова. За її словами, репресивна політика продовжить поступово послаблювати саму систему влади в РФ, проте спрогнозувати, як довго цей процес буде тривати, неможливо.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Володимир Путін Ольга Курносова
