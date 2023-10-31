'Просто спостерігають': експерт розкрив, наскільки Захід готовий до розпаду РФ

Поки що Захід не робить нічого, щоб запобігти розпаду РФ - Ягун пояснив, що відбуватиметься із Росією.

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Ягун розповів, чи Захід готовий до розпаду РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скірншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, наскільки Захід готовий до демонтажу Російської Федерації, чи він вкотре робитиме все, аби запобігти цьому.

Ягун додав, що поки що Захід не робить нічого, щоб запобігти розпаду РФ. Він просто спостерігає і намагається зрозуміти, що робити в разі такої ситуації.

"В Україні є сили, які намагаються дати рецепти або запропонувати сценарії того, як нам облаштувати Росію після розпаду. Зокрема, був відновлений Антибільшовицький блок народів, який існував під егідою ОУН і зараз відродився під назвою Антиімперський блок народів. Він активно почав працювати, створювати мережу по всьому світу, об’єднувати уряди в екзилі та національних лідерів тих республік, країн і земель, які хочуть свободи і незалежності своїх народів", - пояснив експерт.

Він також додав, що є й екзотичні історії. Так, з’явився цілий напрямок, який згадав, що Смоленськ був не російським, а європейським, а Магдебурзьке право там було раніше, ніж у Москві, і воно отримувалося двічі, тож Смоленськ ближчий до Білорусі й Польщі, ніж до Москви.

"Тому ситуація може кардинально змінитися. І Україна намагається впливати на це, зокрема у Верховній Раді створена спеціальна депутатська комісія, яка буде цьому сприяти. Тому я сподіваюся, що Україна зробить свій внесок у розвал Росії зсередини", - зазначив Ягун.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Нагадаємо, що у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії після смерті Путіна. Якщо хтось вважає, що зі смертю Путіна все закінчиться, Україна так не вважає. У РНБО повідомили, що територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю.

Експерт розкрив, чи зацікавлений Захід у перемозі України. Ягун розповів, що зараз Захід починає переконувати російську опозицію у тому, що, можливо, треба домовлятися з Путіним.

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