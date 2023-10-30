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"Повторюється історія з СРСР": експерт розкрив, чи зацікавлений Захід у перемозі України

Юлія Куришко
30 жовтня 2023, 11:04
Ягун розповів, що зараз Захід починає переконувати російську опозицію у тому, що, можливо, треба домовлятися з Путіним.
'Повторюється історія з СРСР': експерт розкрив, чи зацікавлений Захід у перемозі України
Ягун розповів, чи чекає Захід перемоги України / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, pixabay.com

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи зацікавлений Захід в абсолютній перемозі України, чи він просто неготовий витрачати власні ресурси на те, щоб Україна перемогла.

"Захід не розуміє, що робити з Росією. Повторюється історія з Радянським Союзом. Я був свідком того, як валився Радянський Союз, і як у Верховній Раді виступали Буш-старший і Маргарет Тетчер та переконували, що нам буде дуже добре з новим союзним договором", - згадує Ягун.

Він зазначив, що зараз Захід починає переконувати російську опозицію у тому, що, можливо, треба домовлятися з Путіним, бо він, мовляв, усе-таки серйозний гравець, його не варто скидати з рахунків.

"Але Путін - це міжнародний злочинець, на якого чекає Гаага, тож розмовляти з ним за одним столом ніхто точно не буде, навіть із його представниками. Звісно, Росія намагатиметься вести сепаратні переговори з кимось за спинами українців. Ми це бачили ще під час Другої світової війни, коли Гітлер був проти, а його генерали намагалися домовлятися, аби не допустити повного знищення Німеччини", - вважає Ягун.

Експерт додав, коли Захід нарешті ухвалить рішення про те, що робити з Росією, її ядерною зброєю, кому там можна довіряти, все почне рухатися набагато скоріше, ніж зараз.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Нагадаємо, що Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну Україні. Він зауважив, що Росія ухвалила конституцію, згідно з якою п’ять регіонів України входять до складу Російської Федерації, але Україна на це не погодилась.

Кулеба пояснив, чи буде Захід як і раніше давати ЗСУ зброю. Міністр закордонних справ розповів, що на всіх зустрічах генерали кажуть, що будуть продовжувати допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно і що б не відбувалося в світі.

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війна в Україні Віктор Ягун
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