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"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

Юлія Куришко
27 жовтня 2023, 14:59
Щодо стану здоров'я Путіна, він ніколи не був здоровим, наголосив Секретар РНБО.
'Смерті Путіна недостатньо': у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії
Данілов прокоментував "смерть" Путіна та зміни в РФ / колаж: Главред, фото: РНБО, Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російський диктатор колись помре, але для змін у Росії смерті Путіна недостатньо, потрібно набагато більше.

"Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - зазначив Данілов в інтерв'ю Фокусу.

Якщо хтось вважає, що зі смертю Путіна все закінчиться, Україна так не вважає. У РНБО повідомили, що територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю.

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"Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це", - додав Данілов.

"Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед, вони мають почати любити людей", - пояснив Секретар РНБО.

Зміни в Росії після смерті Путіна

Данілов зазначив стосовно змін, які мають відбутися в Росії. Історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше - у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів. На думку секретаря РНБО, країну росіян "вже нічого не спасе".

"Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", - додав він.

Нагадаємо, що у Мережі поширюють чергову версію смерті президента РФ. Поширюється інформацію про смерть російського диктатора Путіна. Цього разу він нібито "помер" внаслідок зупинки серця і в Росії "починається переворот".

22 жовтня у з'явилась інформація про серйозний напад у Путіна. Лікарі російського диктатора кажуть, що Путіну почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе. У президента РФ нібито була зупинка серця.

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війна в Україні Олексій Данілов Путін новини
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