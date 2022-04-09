"Пророцтво сильніше, ніж Ванги і Нострадамуса": польські фанати показали, що чекає Путіна

Путін / reuters, petutzki

У Польщі під час футбольного матчу між командами Лех і Легія фанати вивісили красномовний банер, присвячений президенту Росії Володимиру Путіну.

Фанати зобразили Путін на полотні у футболці московського Спартака. Банер вивісили фанати Легії.

Крім того, фанати обох польських команд протягом усього матчу вигукували популярну нині кричалку "ruska kurwa".

У мережі активно обговорюють перформанс поляків, а українці дякують їм за підтримку.

"Хай буде так!", "Пророцтво від польських фанатів - сильніше, ніж пророцтва Ванги і Нострадамуса разом узяті", "Шикарний банер", - пишуть в Мережі.

"Привіт" Путіну від фанатів у Польщі / PKamieniecki

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