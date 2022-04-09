"Пророцтво сильніше, ніж Ванги і Нострадамуса": польські фанати показали, що чекає Путіна

Фанати зобразили Путін на полотні у футболці московського Спартака.
У Польщі під час футбольного матчу між командами Лех і Легія фанати вивісили красномовний банер, присвячений президенту Росії Володимиру Путіну.
Фанати зобразили Путін на полотні у футболці московського Спартака. Банер вивісили фанати Легії.
Крім того, фанати обох польських команд протягом усього матчу вигукували популярну нині кричалку "ruska kurwa".
У мережі активно обговорюють перформанс поляків, а українці дякують їм за підтримку.
"Хай буде так!", "Пророцтво від польських фанатів - сильніше, ніж пророцтва Ванги і Нострадамуса разом узяті", "Шикарний банер", - пишуть в Мережі.
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Автор: Маша Тупченко