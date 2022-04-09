Дитяча армія диктатора Путіна: експерти ЗСУ розповіли про плани росіян забирати армію в 17 років

Експерти ЗСУ розповіли про плани росіян забирати армію в 17 років/ "Суспільне Крим"

Ради значних втрат у рамках військової агресії в Україні Кремль намагається швидко сформувати нову партію "гарматного м'яса" для продовження бойових дій. Про це йдеться на Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Згідно з текстом, для цього Кремль хоче залучати з "Юнармії" в армію звичайну підлітків, які ще не досягли 17 років. Відповідний наказ вже підписав Міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Як кажуть українські експерти, аналогічні дії здійснювала нацистська Німеччина, залучаючи до війни підлітків з "Гітлерюгенду". У січні 1943 року ввели обов'язкову службу для молоді допризовного віку. Це були школярі старших класів, проте траплялися навіть 12-річні хлопчики. Дітей переконували в перемозі над ворогом ‒ німецькі пропагандисти вважали, що на молодиків і юних дівчат набагато легше впливати.

Крім того, бажаючи довести вірність фюреру, вони вельми потужно і вкрай безстрашно воювали з противником. Діти регулярно служили в нацистських партизанських загонах, розстрілювали полонених і кидалися на танки з гранатами.

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Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова, Росія, країна-агресор, готується відправити молодь з російського громадського руху "Юнармія" на війну в Україну ‒ в зону бойових дій на Донбас і в Харківську область.

"У кращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м'ясо вирішила кинути в бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", – повідомила Денисова.

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