"Війна принесла стільки горя, що забути неможливо": суд в РФ оштрафував чоловіка за цитату Путіна

Чоловік не вказав, що на аркуші цитата саме Путіна / t.me/ovdinfolive

Росіянин Артур Дмитрієв вийшов на пікет з плакатом, на якому були написана цитата: "Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо, немає вибачення тим, хто знову замислює агресивні плани". Ці слова належать главі РФ Володимиру Путіну, які він сказав на 75-річчя перемоги. У підсумку Дмитрієва оштрафували на 30 тисяч рублів за цитату, яка "дискредитує армію Росії". Цитату прізвищем Путіна він не підписав.

Як повідомивTelegram-канал ОВД Інфо Live, цитату, автор якої насправді президент Росії Путін, суд у Санкт-Петербурзі вважає дискредитуючою російську армію. Артур Дмитрієв, який вийшов на пікет з плакатом з такими словами, оштрафований на 30 тисяч рублів. Саму цитату він вирішив не підписувати.

Артура Дмитрієва у Росії оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик проти війни / t.me/ovdinfolive

читайте такожПутін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт"Цитата з Путіна дискредитує армію Росії! Так вирішив суд у Петербурзі і оштрафував на 30 тисяч рублів пікетника Артура Дмитрієва. На плакаті у нього була цитата з промови президента, присвяченої 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні: "Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо, немає пробачення тим, хто знову замислює агресивні плани", - розповіли у виданні.

Підкреслюється, що Дмитрієва затримали 7 квітня і доставили до відділу поліції №49 у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 23 лютого, за день до військового вторгнення РФ на територію України, у Росії пройшли пікети проти військових дій. На акцію вийшли люди різного віку. Відомо, що у Москві було затримано шестеро активістів.

Главред рекомендує: