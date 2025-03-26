Зниклі солдати США загинули неподалік кордону Литви з Білоруссю - ЗМІ

У Литві під час військових навчань зникли четверо американських солдатів.

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Біля кордону з Білоруссю зникли чотири солдати США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/USarmy, УНІАН, ОП

Що відомо:

25 березня чотири солдати США знакли на литовському полігоні біля Білорусі

Зниклі солдати, ймовірно, загинули

Тіла солдатів поки не знайдені, триває пошукова операція

Під час військових навчань в Литві, що проходили на полігоні поблизу кордону з Білоруссю, загинули чотири солдати США. Американські віськові зникли напередодні. Про це повідомили литовські видання 15min.lt та LRT.

Про зникнення трьох іноземних військових під час навчань на полігоні в Пабраде, що розташований неподалік від білоруського кордону, стало відомо 25 березня. Згодом офіційно підтвердили, що зникли чотири солдати США разом із гусеничним транспортним засобом.

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Після масштабної пошуково-рятувальної операції два незалежні джерела підтвердили інформацію виданюю 15min.lt, що солдати, ймовірно, загинули.

Загибель американців могла статися після того, як вони опинилися у водоймі. Однак речник Збройних сил США в Європі та Африці повідомив ЗМІ, що тіла солдатів наразі не були знайдені.

За словами джерел LRT, найімовірніше, солдати США загинули. Вони пересувалися на гусеничній бронемашині M88. До пошукової операції були залучені не лише литовські, але й іноземні військові, а також вертольоти ВПС Литви та Держприкордонслужби.

Збройні сили США уточнили, що зниклі військові належать до 3-ї піхотної дивізії 1-ї бригади. Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив журналістам, що наразі не буде коментувати інцидент, оскільки триває розслідування, але всі подробиці будуть надані громадськості після отримання точних даних.

Голова Комітету Сейму Литви з питань національної безпеки та оборони Гедрімас Єглінскас заявив, що наразі немає підтвердження "найбільш трагічного сценарію".

Виведення військ США з країн Балтії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Володимир Путін може вимагати від Дональда Трампа виведення американських військ з пострадянських країн, зокрема Балтії, після початку війни в Україні. Європейські чиновники вважають, що Трамп може погодитися на такі поступки.

Сполучені Штати не вийдуть із НАТО, однак можуть вивести частину своїх військ із Європи. Таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Крім цього, 14 жовтня країни НАТО провели щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. У них взяли участь 60 літаків і 2 тисячі військових, які проводили тренування з використанням ядерних боєголовок, але без бойових вибухів.

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Що відомо про LRT? Литовське національне радіо і телебачення (LRT) — литовський публічний мовник, пише Вікіпедія. Литовське національне радіо і телебачення засновано Законом про Литовському національному радіо і телебаченні від 8 жовтня 1996 року як наступник Литовського радіо і телебачення, в тому ж році LR 3 був закритий. Незважаючи на зміну назви, скорочення "ЛРТ" залишено. У 1998 році LTV був перейменований в LRT.

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