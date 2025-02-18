Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

Господар Кремля прагне зробити Європу "вразливою" перед загрозою наступу Росії.

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У Financial Times назвали можливу вимогу Путіна до Трампа / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

Трамп, найімовірніше, погодиться вивести війська США з країн Балтії

Путін хоче зробити Європу вразливою

Президент Росії Володимир Путін може вимагати від глави США Дональда Трампа вивести американський військовий контингент, розміщений на території всіх пострадянських і, зокрема, Балтійських країн після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман у статті 18 лютого.

"Путін хоче, щоб війська НАТО були виведені з усієї колишньої радянської імперії", - йдеться у статті.

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"Європейські чиновники вважають, що Трамп, найімовірніше, погодиться вивести війська США з країн Балтії та, можливо, далі на захід", - додав Рахман.

Зокрема, йдеться про слова американської дипломатки Джулії Сміт, яка напередодні висловлювала побоювання щодо того, що Трамп може піти на поступки перед Путіним і вивести близько 20 тисяч військових з Європи.

Таким чином, вважає аналітик Financial Times Гідеон Рахман, Путін прагне послабити Європу, зробити її "вразливою" перед російською загрозою.

Загроза для НАТО з боку РФ

Як повідомляв Главред, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції та заявив, що країна-агресор Росія готується відправити цього літа свої війська в Білорусь.

"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може - призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - наголосив він.

Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він підкреслив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тим часом президент США Дональд Трамп не згоден із твердженнями українського лідера Володимира Зеленського, що одного разу Росія воюватиме з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував імовірність нападу РФ і спрогнозував можливу відповідь Альянсу.

"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни і своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він.

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