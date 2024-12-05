"Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні

Війна в Україні може бути вирішена лише на полі бою. У тому, що іншого шляху немає, переконаний міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє Громадське радіо.
Сила переговорної позиції України буде залежати від того, наскільки Україна буде потужною на фронті.
"Є ілюзія, що ми не можемо забезпечити Україну всім необхідним. І тому ми ніби риємося в смітті, вишукуючи пару сотень мільйонів євро чи доларів на підтримку України. Але, якщо ви подивитеся на... Афганістан та Ірак - ми витратили трильйони на ці війни. Тому, якщо порівнювати, скільки ми витратили на Україну, це мізер", - сказав міністр.
Він переконаний, що єдиними діючими гарантіями безпеки можуть стати гарантії безпеки НАТО за статтею 5.
Завершення війни в Україні - головні новини
Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає замороження війни з подальшими переговорами, а другий — членство України в НАТО в обмін на території.
Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.
Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.
Читайте також:
- Членство України в НАТО: дві країни не готові надати Києву запрошення - ЗМІ
- НАТО дасть Україні всі системи ППО, які можуть надати - Рютте
- Поповнення ППО від країн НАТО: Україна може отримати 20 систем до кінця року - МЗС
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред