Потужний сигнал для противників: НАТО розпочало ядерні навчання, що відомо

У навчаннях братимуть участь пілоти з різних країн, але бойова зброя не буде задіяна.

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Ядерні навчання НАТО - чіткий сигнал будь-якому противнику/ Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Країни НАТО сьогодні, 14 жовтня, розпочали свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, які триватимуть два тижні. Про це йдеться на сайті Альянсу.

Як відомо, у навчаннях братимуть участь пілоти на літаках різних типів, зокрема реактивні з ядерними боєголовками, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, здатні вести розвідку з радіоелектронною боротьбою. Однак бойова зброя не буде задіяна, зазначили представники Альянсу.

Загалом під час навчання буде залучено 60 літаків та 2 тисячі військовослужбовців із восьми авіабаз.

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Польоти переважно відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та Північного моря.

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки союзників. Steadfast Noon — це важливе випробування ядерного стримування Альянсу, яке посилає чіткий сигнал будь-якому противнику, що НАТО захищатиме й оберігатиме всіх союзників", – наголосив генсек Марк Рютте.

Країни з ядерною зброєю / Инфографика: Главред

Навчання НАТО Steadfast Noon Steadfast Noon - військові навчання, які Північноатлантичний альянс проводить уже багато років. 2023 року в маневрах брали участь 13 країн блоку та різні типи військових літаків, серед яких - передові винищувачі та американські бомбардувальники B-52. Маневри проводяться щороку в різних країнах. Минулорічні навчання проходили над Італією, Хорватією та Середземним морем.

Ядерні погрози Росії — новини за темою

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Путін лякає українців ядерною зброєю. Погрози з'являються з певною періодичністю і це викликає чималу тривогу. Політолог Андрій Золотарьов розповів за яких умов все ж таки Путін може натиснути на "червону кнопку".

7 жовтня стало відомо, що РФ вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Як звітують пропагандисти, "Ярс" нібито уражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова міць еквівалентна начебто мільйону тонн. У Росії стверджують, що "жодна ППО світу не здатна перехопити" ракети з цього комплексу, а заряду вистачить на знищення цілого міста.

Водночас новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що союзники НАТО не повинні хвилюватися через ядерні погрози з боку Володимира Путіна, оскільки Альянс має достатню силу, щоб відповісти на будь-які виклики.

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