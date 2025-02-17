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Чи вийдуть США з НАТО: ЗМІ дізналися, що США можуть вивести війська з країн Балтії

Віталій Кірсанов
17 лютого 2025, 16:44
189
У НАТО заявили про "виведення деяких зі 100 000 військ, дислокованих у Європі".
НАТО
ЗМІ вважають, що США можуть вивести війська з країн Балтії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Європейські лідери обговорювали нову політику Трампа
  • У НАТО закликали європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону

Сполучені Штати Америки не вийдуть із НАТО, однак, імовірно, можуть вивести частину своїх військ із Європи, повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, з такою заявою Драгоне виступив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, де європейські лідери обговорювали нову політику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо безпеки Європи.

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Зазначається, що Драгоне, зокрема, сказав про "виведення деяких зі 100 000 військ, дислокованих у Європі" у зв'язку з "певними зобов'язаннями, які Сполучені Штати мають далеко звідси, в Індо-Тихоокеанському регіоні". Утім, він підкреслив, що не думає, "що з Європи буде виведено велику кількість американців".

Водночас Міністерство оборони США не відповіло виданню на запит із цього приводу.

Також Драгоне на конференції закликав європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону, "визнаючи, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно посилити свою військову силу".

Він підкреслив, що у відповідь на будь-яке згортання американської військової сили в Європі військові в регіоні повинні бути в змозі оперативно заповнити прогалину, йдеться в матеріалі.

Як уточнює Financial Times, США за Трампа можуть вивести свої війська з балтійських країн та інших регіонів Східної Європи.

"Європейські чиновники вважають, що Трамп, імовірно, погодиться на виведення американських військ із країн Балтії і, можливо, з регіонів далі на захід, що залишить ЄС вразливим перед російською армією", - ідеться в матеріалі.

Чи вийдуть США з НАТО: ЗМІ дізналися, що США можуть вивести війська з країн Балтії
Інфографіка: Главред

Загроза для НАТО з боку РФ

Як повідомляв Главред, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що країна-агресор Росія готується відправити цього літа свої війська в Білорусь.

"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може - призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - наголосив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував імовірність нападу РФ і спрогнозував можливу відповідь Альянсу.

"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни і своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він.

Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він підкреслив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі.

Зазначимо, 17 лютого в Парижі європейські лідери обговорять, зокрема, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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