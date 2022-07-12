Пропаганда РФ мовчить про генералів на війні з Україною: Путін побоюється появи "авторитету" - ЗМІ

Путін боїться, що генерал може стати популярним і вийти з його підпорядкування - джерело / Колаж Reuters, УНІАН

Пропагандистські ЗМІ Росії показують безліч історій щодо "діяльності" їх солдатів і офіцерів на війні проти України. Однак мовчать про генералів. Причина тому - побоювання Володимира Путіна, який вважає, що популярний військовий високопосадовець може здобути авторитет і більше йому не підкорятися. Путін добре пам'ятає історію генерала Олександра Лебедя, який у 1996 році набрав майже 15% на виборах глави держави і став губернатором Красноярського краю. Який-небудь генерал міг би зробити заяву про атаку на Київ, або, навпаки, про завершення війни. Москві такі заяви не потрібні.

Як повідомляє Медуза з посиланням на свої джерела у Кремлі, російські пропагандисти не говорять про генералів на війні з Україною через страх Путіна. Керівник РФ побоюється того, що який-небудь високопоставлений військовий отримає авторитет в суспільстві і припинить йому підпорядковуватися.

читайте такожЗламали плани Путіна: у ОП розповіли про "жахливі" втрати РФ після ударів HIMARSОдин зі співрозмовників стверджує, що Путін "добре пам'ятає 1990-ті" і історію з генералом Олександром Лебедем, якому на президентських виборах вдалося набрати майже 15% голосів, а також стати губернатором Красноярського краю.

Вказується, що саме з цієї причини російське ТБ і підконтрольні Москві ЗМІ майже нічого не говорять про дії вищого військового керівництва на фронті. Декілька місяців склад командування не оголошувався, допоки спікер Міноборони Ігор Конашенков не розповів, що військами Центр командує генерал-полковник Олександр Лапін, а Південним угрупуванням військ керує генерал Сергій Суровікін.

"Якби який-небудь генерал постійно був на слуху, часто з'являвся в новинах, він би неминуче став популярним. Став би автором перемог. Хіба мало що така популярність могла вилитися серед тих, хто підтримує війну", - розповіло про ситуацію одне з джерел видання.

Також джерело нагадало, що саме в 90-ті російські генерали могли суттєвл впливати на політику в країні, користуючись своєю популярністю в суспільстві.

"Наразі такий персонаж міг би заявити: а давайте всіма силами на Київ. Або навпаки - час подумати про мир. До бойового генерала багато хто б прислухався. Це [в Кремлі] нікому не потрібно", - підкреслив співрозмовник видання.

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Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія готує наступ у напрямку Слов'янська та Бахмута Донецької області. На його думку, жодні перемовини з Путіним не призведуть до результатів. Путіна можуть зупинити тільки українські війська.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що стратегічні плани Путіна щодо України провалилися. За його словами, про це свідчить поразка в битві за Київ і неможливість приєднати українську державу до РФ. Український народ мужньо бореться, тому на главу Кремля очікують нові невдачі.

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