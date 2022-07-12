Київ не впав, а Україну не вдалося включити до складу РФ: у Байдена заявили про провал Путіна

На Путіна очікують нові невдачі через мужність народу України - Білий дім / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Військам РФ не вдалося досягти стратегічних цілей на війні проти України, які полягали в захопленні Києва і "включенні" української держави до складу Росії. Київ, Харків, Одеса, а також ключові міста і велика частина країни залишається під контролем української влади. ЗСУ мужньо захищають свою державу за підтримки США та інших західних країн-партнерів. Окупантам вдалося просунутися на сході країни, проте Москві довелося заплатити високу ціну. Про це заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Росія вже суттєво не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Її стратегічною метою було взяти столицю Київ, щоб покінчити з Україною як країною, усунути українську ідентичність і включити Україну до складу Росії. У цьому вони зазнали невдачі", - розповів він під час свого брифінгу.

читайте такожВійська РФ готуються наступати на Донеччину: плани Путіна зупинить тільки армія України – ГайдайТакож чиновник додав, що Київ, Харків, Одеса та інші основні міста України продовжують триматися. Керівництво української держави продовжує контролювати більшу частину країни, яку мужньо і ефективно захищають сили оборони України за підтримки Заходу.

За його словами, народ України показує мужність, тому на Путіна очікують й інші невдачі.

"Тому, якщо ви зробите крок назад і подивитися на траєкторію цього конфлікту, на те, що Путін мав намір зробити, то він не зміг цього зробити. Він продовжить зазнавати невдачі в досягненні кінцевих цілей через мужність українського народу", - зазначив Салліван.

При цьому він визнав, що російським військам вдалося досягти просування на сході України, однак, як стверджує радник Байдена, Москва заплатила за це високу ціну через дії ЗСУ і західні санційні заходи.

Також Джейк Салліван підкреслив, що США практично щодня ведуть діалог з Україною з питань стримування Росії і повернення тимчасово окупованих українських територій. Мета Сполучених Штатів - найсильніше становище Києва як на полі поя, так і на дипломатичному фронті.

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Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня оголосив про те, що президент Володимир Зеленський дав наказ провести операцію з деокупації південних регіонів України. За словами глави Міноборони, українські війська накопичують сили і зброю із Заходу, щоб реалізувати цю мету.

Президент Володимир Зеленський 11 липня сказав, що завдання ЗСУ - звільнення всіх територій, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ. Як вважає гарант, досягнення такого завдання є головним пріоритетом кожного українця.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Україна може звільнити всі свої землі. Однак для цього Київ повинен отримати достатню кількість важких озброєнь. Як прогнозує чиновник, війська Росії можуть окупувати Донбас, однак після того, як ЗСУ розпочнуть контрнаступальну операцію, глава країни-агресора Путін може оголосити у РФ загальну мобілізацію.

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