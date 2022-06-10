Орбан визнав право України захищатися від РФ, але одразу закликав "не фінансувати війну"

За словами угорського прем’єра, Україна має право захищати себе, навіть якщо букмекери дають мало шансів.
Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан підтримав право України захищатися перед лицем російської агресії, проте одразу ж заявив, що у Європі повинні "говорити голосом миру".
"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", – сказав Орбан в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише Telex.
Проте, за словами Орбана, питання полягає в тому, як відреагує Європа і які вона пропонуватиме варіанти для завершення війни. Він зазначив, нібито майже ніхто в Європі "не говорить голосом миру".
При цьому він наголосив, що потрібно "фінансувати мир, а не війну". Орбан додав, що є ділові кола, які зацікавлені у війні, і згадав мільярдера Джорджа Сороса, назвавши його "призвідником війни".
Раніше у Угорщині заклики в Україні про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому і культурному просторі назвали аналогом нацистської Німеччини. Про це заявив один з найближчих соратників прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Байєр.
Нагадаємо, ЄС звільнив Угорщину від запровадження нафтового ембарго проти Росії. Як відомо, Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.
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