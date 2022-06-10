Орбан визнав право України захищатися від РФ, але одразу закликав "не фінансувати війну"/ Reuters

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан підтримав право України захищатися перед лицем російської агресії, проте одразу ж заявив, що у Європі повинні "говорити голосом миру".

"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", – сказав Орбан в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише Telex.

Проте, за словами Орбана, питання полягає в тому, як відреагує Європа і які вона пропонуватиме варіанти для завершення війни. Він зазначив, нібито майже ніхто в Європі "не говорить голосом миру".

При цьому він наголосив, що потрібно "фінансувати мир, а не війну". Орбан додав, що є ділові кола, які зацікавлені у війні, і згадав мільярдера Джорджа Сороса, назвавши його "призвідником війни".

Раніше у Угорщині заклики в Україні про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому і культурному просторі назвали аналогом нацистської Німеччини. Про це заявив один з найближчих соратників прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Байєр.

Нагадаємо, ЄС звільнив Угорщину від запровадження нафтового ембарго проти Росії. Як відомо, Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.

Читайте також: