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Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

24 січня 2022, 18:41

КПРФ просить Путіна визнати "незалежність" так званих "ЛДНР" на Донбасі.

Державна Дума, Держдума
Рада Держдуми розгляне проект постанови звернення до Путіна щодо "ЛДНР" вже в лютому - КПРФ / Reuters

Державна Дума РФ розгляне проект звернення до російського президента Володимира Путіна із закликом про визнання "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "незалежними державами" вже в лютому. Про це заявив заступник керівника фракції Компартії Росії Микола Коломейцев.

У коментарі РИА Новости заступник керівника фракції, від імені якої була внесена ініціатива про визнання контрольованих Москвою анклавів "ЛДНР" на окупованому росіянами і бойовиками Донбасі, сказав, що Рада російської Держдуми розглядатиме постанову вже в лютому.

"Рада Думи ухвалила рішення розглянути постанову в лютому", - підкреслив Коломейцев.

читайте такожВизнання Москвою "ЛДНР" та ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо ДонбасуНагадаємо, за декілька днів до появи проекту постанови від КПРФ віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що ситуація з визнанням Росією "ЛДНР" буде гіршою для України, ніж реалізація подібного сценарію у Абхазії та Південній Осетії. На його думку, причиною тому є відкрита присутність військ РФ у ОРДЛО.

Плани у Росії щодо визнання Москвою "ЛДНР"

Російські депутати від фракції Комуністичної партії РФ (КПРФ) внесли до Держдуми проект звернення до президента Путіна про визнання Росією "ДНР" і "ЛНР". Вони просять визнати " утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних держав". Також вони наполягають на перемовинах Путіна з керівниками "ЛДНР" для забезпечення правових основ з метою подальшої співпраці.

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Путін не знає про такий документ. За його словами, в Думі має відбутися голосування, за підсумками якого стане зрозуміло, чи ухвалить Кремль таку ініціативу.

На перемовинах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва наразі не планує визнавати "ДНР" та "ЛНР". За його словами, "ЛДНР" нібито самі відкликали підсумки своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання "Мінська".

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