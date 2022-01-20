РФ повинна гарантувати мир на Донбасі: Зеленський висунув умову Москві

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що очікує переговорів з РФ для деескалації на державному кордоні.

Як підкреслив він під час онлайн звернення в рамках підготовки п'ятої конференції з питань реформ в Україні, керівництво Росії має гарантувати досягнення миру на Донбасі.

"Події, які в останні тижні розгортаються навколо України, в черговий раз засвідчили унікальну роль України для Європи та її майбутнього", - підкреслив президент.

Глава держави зазначив, що ці події підтверджують, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів з Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", - додав Зеленський.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна готова до військового вторгнення з боку Росії. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці і потрібно вірити в світ. Захід повинен демонструвати реальну підтримку Києва.

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